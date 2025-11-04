Otokar'ın zararı geriledi, hedef fiyatlar baştan aşağı değişti! Aracı kurumlar raporlarını paylaştı
Otokar Otomotiv'in 2025 üçüncü çeyrekte net zararını azaltarak mali yapısında toparlanma sinyali vermesiyle aracı kurumlar hisse için hedef fiyat tahminlerini ve yatırım tavsiyelerini güncelledi.
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., 2025 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Şirket, bu çeyrekte 350 milyon 611 bin TL net zarar kaydederken, geçen yılın aynı dönemine göre zararını yaklaşık yüzde 70 oranında azalttı.
Yılın ilk dokuz aylık döneminde ise toplam zarar, geçen yılki 3 milyar 198 milyon TL seviyesinden 436 milyon 338 bin TL'ye geriledi. Mali yapısındaki toparlanmaya ek olarak, şirketin satış gelirleri de artış gösterdi.
Ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göre 9 aylık satış hasılatı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artışla 30 milyar 936 milyon TL seviyesine yaklaştı. Özkaynaklar 9 milyar 412 milyon TL seviyesinde güçlü bir görünüm sergiledi.