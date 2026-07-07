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  4. Otomobil alacaklar dikkat! Hangi araç modelleri indirimde? İşte temmuz ayı sıfır araç kampanyaları

Otomobil alacaklar dikkat! Hangi araç modelleri indirimde? İşte temmuz ayı sıfır araç kampanyaları

Küresel ve yerli otomotiv markaları, temmuz ayı itibarıyla sıfır kilometre araç modellerinde yüksek oranlı nakit indirimleri ve faizsiz kredi seçeneklerini devreye aldı. Peki, hangi marka ve modelde kampanya var? İşte detaylar...

Otomobil alacaklar dikkat! Hangi araç modelleri indirimde? İşte temmuz ayı sıfır araç kampanyaları - Sayfa 1

TOGG

Yerli üretim TOGG, T10X modelinde sınırlı bir fiyat artışına giderken yüzde 0 faizli kredi avantajını sürdürüyor. Sedan segmentindeki T10F modelinin fiyatları ise sabit tutuldu.

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL

Togg T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.885.000 TL

Togg T10F V2 4More (4x4): 3.218.000 TL

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Otomobil alacaklar dikkat! Hangi araç modelleri indirimde? İşte temmuz ayı sıfır araç kampanyaları - Sayfa 2

TOYOTA

Japon üretici Toyota, temmuz ayında genel fiyat istikrarını korurken Corolla ve CH-R gibi seçili hibrit modellerinde kampanyalı fiyat uygulamasını devreye aldı.

Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.790.000 TL (Kampanyalı fiyat)

Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 2.370.000 TL (Kampanyalı fiyat)

Corolla Hybrid 1.8 Dream-X-Pack e-CVT: 2.530.000 TL (Kampanyalı fiyat)

C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT: 2.250.000 TL (Kampanyalı fiyat)

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Otomobil alacaklar dikkat! Hangi araç modelleri indirimde? İşte temmuz ayı sıfır araç kampanyaları - Sayfa 3

PEUGEOT

Yeni Peugeot 408 ALLURE 1.2 Hybrid: 2.330.000 TL (240.000 TL indirim)

Peugeot 2008 GT 1.2 Hybrid: 2.580.000 TL (13.500 TL zam)

Peugeot 3008 Allure 1.2 Hybrid: 2.649.000 TL (202.000 TL indirim)

Elektrikli E-208 GT: 1.999.500 TL (340.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz avantajı)

Elektrikli E-5008 GT: 3.644.000 TL

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Otomobil alacaklar dikkat! Hangi araç modelleri indirimde? İşte temmuz ayı sıfır araç kampanyaları - Sayfa 4

FIAT

Haziran ayında üretimi sonlandırılan Egea modeli için son stoklarda nakit indirimi uygulanırken, 2026 model yılı araçlara zam yapıldı.

Egea Sedan 1.6 M.Jet (Lounge): 1.529.900 TL (145.000 TL nakit indirimi)

Egea Cross 1.6 M.Jet (Limited): 1.990.500 TL (100.000 TL indirim)

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