Otomobil alacaklar dikkat! Hangi araç modelleri indirimde? İşte temmuz ayı sıfır araç kampanyaları
Küresel ve yerli otomotiv markaları, temmuz ayı itibarıyla sıfır kilometre araç modellerinde yüksek oranlı nakit indirimleri ve faizsiz kredi seçeneklerini devreye aldı. Peki, hangi marka ve modelde kampanya var? İşte detaylar...
TOGG
Yerli üretim TOGG, T10X modelinde sınırlı bir fiyat artışına giderken yüzde 0 faizli kredi avantajını sürdürüyor. Sedan segmentindeki T10F modelinin fiyatları ise sabit tutuldu.
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL
Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL
Togg T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.885.000 TL
Togg T10F V2 4More (4x4): 3.218.000 TL
TOYOTA
Japon üretici Toyota, temmuz ayında genel fiyat istikrarını korurken Corolla ve CH-R gibi seçili hibrit modellerinde kampanyalı fiyat uygulamasını devreye aldı.
Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.790.000 TL (Kampanyalı fiyat)
Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 2.370.000 TL (Kampanyalı fiyat)
Corolla Hybrid 1.8 Dream-X-Pack e-CVT: 2.530.000 TL (Kampanyalı fiyat)
C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT: 2.250.000 TL (Kampanyalı fiyat)
PEUGEOT
Yeni Peugeot 408 ALLURE 1.2 Hybrid: 2.330.000 TL (240.000 TL indirim)
Peugeot 2008 GT 1.2 Hybrid: 2.580.000 TL (13.500 TL zam)
Peugeot 3008 Allure 1.2 Hybrid: 2.649.000 TL (202.000 TL indirim)
Elektrikli E-208 GT: 1.999.500 TL (340.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz avantajı)
Elektrikli E-5008 GT: 3.644.000 TL