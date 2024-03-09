Otomobil alacaklar dikkat! Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomotiv satışları yaklaşık 106 bin adetle tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı. Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 2024 yılında 74 bin 143 adet satıldı. Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri?





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