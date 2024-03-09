Otomobil alacaklar dikkat! Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de SUV modeller satışların zirvesinde. Gövde tiplerine göre en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 74 bin 143 adetle SUV otomobiller oldu. Peki, Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? İşte en çok satan 20 SUV modeli...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomotiv satışları yaklaşık 106 bin adetle tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı. Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 2024 yılında 74 bin 143 adet satıldı. Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri?
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20 – Nissan Juke – 1157 adet
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19 - Toyota C-HR - 1237 adet
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18- Ford Puma - 1242 adet
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