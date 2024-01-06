Otomobil alacakları ilgilendiriyor: Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de SUV modeller satışların zirvesinde. SUV otomobiller, 493 bin 957 adet satış rakamıyla tüm satışlarda yüzde 51,1 pay aldı. Peki, Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? İşte en çok satan 20 SUV modeli...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023 yılında satışlar tüm zamanların rekorunu kırarak 1.232.635 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 493.957 adet satış rakamıyla yüzde 51,1 paya sahip.
SUV otomobilleri; yüzde 26,6 pay ve 257.469 adet satış ile Sedan, yüzde 20,4 pay ve 196.854 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
20 - CITROEN C5 AIRCROSS
Citroen C5 Aircross 8 bin 434 adet satıldı.
19 - VOLKSWAGEN TİGUAN
Volkswagen Tiguan 8 bin 654 adetlik satış gerçekleştirdi.