Otomobil alacakları ilgilendiriyor: Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023 yılında satışlar tüm zamanların rekorunu kırarak 1.232.635 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 493.957 adet satış rakamıyla yüzde 51,1 paya sahip.

SUV otomobilleri; yüzde 26,6 pay ve 257.469 adet satış ile Sedan, yüzde 20,4 pay ve 196.854 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.