Otomobil piyasası durgunlaştı, kampanyalar devreye alındı: İşte Ağustos ayına özel araç kampanyaları

NISSAN

Sınırlı sayıda araç için geçerli kampanya kapsamında Qashqai Mild Hybrid Designpack versiyonu, 2.199.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla Nissan yetkili satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor.

Qashqai ailesinin üst donanım seviyelerini tercih eden ticari müşteriler için de cazip finansman fırsatları sunuluyor. Qashqai Mild Hybrid N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında 600.000 TL tutarında 6 ay vadeli %0 faizli ticari kredi avantajı sağlanırken, Qashqai e-POWER modelinde ise bireysel ve ticari müşterilere 100.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor.

Ticari müşteriler ayrıca Qashqai e-POWER için 600.000 TL tutarında 6 ay vadeli %0 faizli ticari kredi desteğinden de yararlanabiliyor.