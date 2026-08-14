Otomobil piyasası durgunlaştı, kampanyalar devreye alındı: İşte Ağustos ayına özel araç kampanyaları
Otomobil ve hafif ticari araçlardan oluşan toplam pazar, 2026’nın Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,72 küçülerek 638 bin 965 adet seviyesinde kaldı. Ağustos ayında bazı otomobil modellerinde sınırlı fiyat artışları görülürken, markalar talebi desteklemek amacıyla kredi ve takas kampanyalarını öne çıkardı. Ağustos ayındaki toplam satışların 80 bin civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Satışlarını artırmak için kampanya düzenleyen bazı markalar ve sundukları fırsatlar ise şöyle...
NISSAN
Sınırlı sayıda araç için geçerli kampanya kapsamında Qashqai Mild Hybrid Designpack versiyonu, 2.199.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla Nissan yetkili satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor.
Qashqai ailesinin üst donanım seviyelerini tercih eden ticari müşteriler için de cazip finansman fırsatları sunuluyor. Qashqai Mild Hybrid N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında 600.000 TL tutarında 6 ay vadeli %0 faizli ticari kredi avantajı sağlanırken, Qashqai e-POWER modelinde ise bireysel ve ticari müşterilere 100.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor.
Ticari müşteriler ayrıca Qashqai e-POWER için 600.000 TL tutarında 6 ay vadeli %0 faizli ticari kredi desteğinden de yararlanabiliyor.
MG
ZS Hybrid+ Luxury; elektrikli açılabilir panoramik cam tavan hediyesi ve ağustos ayına özel 2.290.000 TL takas destekli fiyatıyla dikkat çekiyor. İddialı ürün gamında ağustos ayına özel fiyat, takas ve finansman avantajlarını devreye alan MG, leasing kampanyasıyla da peşinatsız ve ulaşılabilir aylık ödemelerle otomobil sahibi olma imkânı sağlıyor.
CITROEN
Yüzde 100 elektrikli Ë-C3 Aircross’u satın almak isteyenler 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi fırsatıyla araca sahip olabiliyor. Profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık seyahatleri konforlu ve ferah bir deneyime dönüştüren Spacetourer, 1 milyon TL için 6 ay vade ve 0 faizli kredi fırsatı ile sunuluyor.
Citroën’in, konfor özelliklerinin yanı sıra üstün teknolojisiyle de fark yaratan hafif ticari araç modeli Berlingo Kombi’de ise 1 milyon TL’ye varan kredi için, 6 ay vadeli ve 0 faizli kredi sunuluyor. Bununla birlikte Jumpy ve Jumper 3.5T versiyonları için 750 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi seçenekleri bulunurken, Jumpy Kamyonet modeline ise 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkânı ile sahip olunabiliyor.
DS
DS N°4’ün Pallas BlueHDi 130 versiyonunda, 500 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,29 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Kredi seçeneğine alternatif olarak, ağustos ayına özel ayrıcalıklı takas desteğinden de yararlanılabiliyor. Böylece DS Automobiles, yenilikçi teknolojileri, seçkin tasarımı ve üstün konforu cazip satın alım avantajlarıyla bir araya getiriyor. DS Automobiles, premium bir otomobile sahip olmak isteyenlere ağustos ayına özel avantajlar sunuyor.
DS N°4’ün Pallas BlueHDi 130 versiyonunda, 500 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,29 faizli kredi veya ayrıcalıklı takas desteği seçenekleri bulunuyor. Böylece DS Automobiles, Fransız zarafetini yenilikçi teknolojilerle buluşturan DS N°4’e avantajlı koşullarla sahip olma imkânı sağlıyor.