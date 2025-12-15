Otomotivde rekor ihracat ekonomiye can suyu oldu

Üretim ve kapasite artışı

Artan ihracat talebi, üretim hatlarının kapasite kullanımını artırdı. Otomotiv fabrikaları, mevcut üretimlerini genişleterek talebe cevap veriyor. Yan sanayi firmaları da parçaların zamanında temini için üretim planlamalarını revize ediyor. Bu durum, tedarik zincirinin daha verimli ve koordineli çalışmasına imkan sağlıyor. Yüksek dış talep, bazı fabrikalarda ek vardiya ve iş gücü ihtiyacını doğurdu. Böylece istihdamda da belirli bir artış gözlemleniyor. Kapasite artışı, üretim süreçlerinde teknoloji kullanımını ve otomasyon yatırımlarını teşvik ediyor. Türkiye’nin otomotiv üretiminde hem yerli hem de yabancı sermaye ağırlıklı firmaların faaliyetleri artıyor. Bu süreç, sektörün uzun vadeli büyüme potansiyelini destekliyor.