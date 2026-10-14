Otomotivde sonbahar kampanyaları: Hangi marka ve modellerde kampanya var? İşte güncel liste...

CITROEN

Marka, binek modellerinde yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranları sunarken, hafif ticari araç ailesinde ise 1 milyon TL’ye varan kredi tutarlarında yüzde 0 faiz avantajı sağlıyor. Bu kapsamda Citroën Ami’de 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz veya nakit indirimi seçeneği sunuluyor. Citroën ë-C3’te 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlanırken, C3 Aircross Hybrid Max ve Collection versiyonlarında bu avantaj tüzel müşterilere özel olarak sunuluyor. C5 Aircross Plus Hybrid’de ise tüzel müşteriler 500 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Citroën’in hafif ticari araç ürün gamında, Jumpy modelinde 1 milyon TL’ye varan yüzde 0 faizli finansman seçenekleri müşterileri bekliyor.