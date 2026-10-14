Otomotivde sonbahar kampanyaları: Hangi marka ve modellerde kampanya var? İşte güncel liste...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,39 oranında daralarak 803.465 adet olarak gerçekleşti. Markalar ise satışları artırmak adına harekete geçti ve çeşitli kampanyalar düzenledi. Peki, kampanyalar hangi marka ve modelde geçerli? İşte güncel liste
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz Otomotiv ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler yeni otomobil ve hafif ticari araç alımlarında Ekim ayına özel finansman seçenekleri sunuyor.Tüm modellerde ve her vadede, araç bedelinin %100’üne kadar kredi imkânı ve müşterileri tercihlerine göre şekilleniyor.Tüm model ve kredi tutarlarında 36 ay vadede geçerli %3,50 faiz oranı ile avantajlı finansman imkânı veriliyor. CLA 200+, CLA 220 4MATIC, CLA 220 4MATIC Shooting Brake araçlarının %100’üne kadar kredi imkânı sunuluyor.
PEUGEOT
Fastback SUV tasarımı ve 48V hibrit teknolojisiyle öne çıkan PEUGEOT 3008, tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 9 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi seçeneğiyle sunulurken, B-SUV segmentinin iddialı temsilcisi 2008 Allure’da 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi fırsatı bulunuyor. Yüzde 100 elektrikli E-208 ise 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla müşterilerini bekliyor. PEUGEOT’nun hafif ticari araç ailesinde 1 milyon TL’ye varan sıfır faizli kredi olanaklarının yanı sıra, modele ve versiyona göre değişen 100 bin TL’ye varan takas destekleri veya nakit indirimleri de sunuluyor.
CITROEN
Marka, binek modellerinde yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranları sunarken, hafif ticari araç ailesinde ise 1 milyon TL’ye varan kredi tutarlarında yüzde 0 faiz avantajı sağlıyor. Bu kapsamda Citroën Ami’de 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz veya nakit indirimi seçeneği sunuluyor. Citroën ë-C3’te 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlanırken, C3 Aircross Hybrid Max ve Collection versiyonlarında bu avantaj tüzel müşterilere özel olarak sunuluyor. C5 Aircross Plus Hybrid’de ise tüzel müşteriler 500 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Citroën’in hafif ticari araç ürün gamında, Jumpy modelinde 1 milyon TL’ye varan yüzde 0 faizli finansman seçenekleri müşterileri bekliyor.
JEEP
Ay boyunca Yeni Jeep Avenger BEV Summit 2.325.000 TL’den, Yeni Jeep Avenger e-Hybrid Summit 2.339.550 TL’den, Yeni Jeep Avenger 4xe Overland ise 2.880.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla müşterilerle buluşuyor. Jeep’in SUV segmentindeki güçlü temsilcisi Yeni Compass ise Limited versiyonunda 2.883.000 TL’den, Summit donanım seviyesinde ise 3.123.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Yeni Compass’ın Summit versiyonlarında iç mekâna eklenen kahverengi döşeme seçeneği ise modelin modern ve rafine kabin tasarımına daha seçkin bir atmosfer kazandırıyor.