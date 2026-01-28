Otomotivin 4 devi için aracı kurum beklentilerini açıkladı; Yatırımcının beklediği gün geliyor!

Analistlerin revize ettiği hedef fiyatlar, piyasa beklentileriyle birlikte yatırımcıların karar süreçlerine ışık tutarken, ilgili hisselerde gün içi hareketliliğin artmasına neden oldu. Rota Borsa'da derlenen bilgiye göre HSBC'nin tavsiye verdiği hisseler ve detaylar şu şekilde: