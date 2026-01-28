Otomotivin 4 devi için aracı kurum beklentilerini açıkladı; Yatırımcının beklediği gün geliyor!
Borsa İstanbul’un önemli otomotiv şirketlerinden DOAS, FROTO, TOASO ve TTRAK hisseleri için HSBC yatırım tavsiyesini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat güncellemeleri yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.
27 Ocak Salı günü yayımlanan raporlarda, dört farklı hisse senedi için yeni hedef fiyat ve tavsiyeler paylaşıldı. Açıklanan değerlendirmelerde şirketlerin finansal performansları, sektörel görünüm ve geleceğe yönelik büyüme beklentileri ön plana çıktı.
Analistlerin revize ettiği hedef fiyatlar, piyasa beklentileriyle birlikte yatırımcıların karar süreçlerine ışık tutarken, ilgili hisselerde gün içi hareketliliğin artmasına neden oldu. Rota Borsa'da derlenen bilgiye göre HSBC'nin tavsiye verdiği hisseler ve detaylar şu şekilde: