Otoyol ve köprü ücretlerine yeni düzenleme: Kaçak geçişe şartlı indirim

Konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Cezanın bir kata düşmesi çok doğru ama hukukta bildirim yapılmaksızın ceza olmaz, devlet otoyollarında bildirim yapılıyor ama özeller yapmıyor” dedi.