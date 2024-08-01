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  4. Otoyol ve köprü ücretlerine yeni düzenleme: Kaçak geçişe şartlı indirim

Otoyol ve köprü ücretlerine yeni düzenleme: Kaçak geçişe şartlı indirim

Otoyol, köprü, tünel işleticisi şirketlerle vatandaş arasında davalara neden olan ‘ücret ödemeden’ ya da ‘kaçak’ geçişlerle ilgili yeni düzenleme yapıldı.

Otoyol ve köprü ücretlerine yeni düzenleme: Kaçak geçişe şartlı indirim - Sayfa 1

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan değişikliğe göre otoyollardan ücret ödemeden geçip de 15 günlük ‘cezasız ödeme’ süresini kaçıranlar, 45 gün içinde ödeme yaparlarsa dört kat yerine bir kat cezayla kurtulacak.

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Otoyol ve köprü ücretlerine yeni düzenleme: Kaçak geçişe şartlı indirim - Sayfa 2

Oysa mevcut uygulamada 15 günü geçirenlere geçiş ücretinin dört katı kadar ceza uygulanıyordu.

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Otoyol ve köprü ücretlerine yeni düzenleme: Kaçak geçişe şartlı indirim - Sayfa 3

"TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKİR"

Yeni değişiklikle söz konusu cezaların ‘tebliğ’ edilip edilmediğine bakılmaksızın uygulanması hükmü getirildi.

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Otoyol ve köprü ücretlerine yeni düzenleme: Kaçak geçişe şartlı indirim - Sayfa 4

Konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Cezanın bir kata düşmesi çok doğru ama hukukta bildirim yapılmaksızın ceza olmaz, devlet otoyollarında bildirim yapılıyor ama özeller yapmıyor” dedi.

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