Otoyol ve köprü ücretlerine yeni düzenleme: Kaçak geçişe şartlı indirim
Otoyol, köprü, tünel işleticisi şirketlerle vatandaş arasında davalara neden olan ‘ücret ödemeden’ ya da ‘kaçak’ geçişlerle ilgili yeni düzenleme yapıldı.
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan değişikliğe göre otoyollardan ücret ödemeden geçip de 15 günlük ‘cezasız ödeme’ süresini kaçıranlar, 45 gün içinde ödeme yaparlarsa dört kat yerine bir kat cezayla kurtulacak.
Oysa mevcut uygulamada 15 günü geçirenlere geçiş ücretinin dört katı kadar ceza uygulanıyordu.
"TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKİR"
Yeni değişiklikle söz konusu cezaların ‘tebliğ’ edilip edilmediğine bakılmaksızın uygulanması hükmü getirildi.
Konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Cezanın bir kata düşmesi çok doğru ama hukukta bildirim yapılmaksızın ceza olmaz, devlet otoyollarında bildirim yapılıyor ama özeller yapmıyor” dedi.