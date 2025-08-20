  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. ÖTV artışı araç fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte en ucuz pick-up model otomobilller...

ÖTV artışı araç fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte en ucuz pick-up model otomobilller...

Özel Tüketim Vergisi artışının ardından satışları hızla ivme kaybına yönelen pick-up'ların en ucuzları belli oldu.

ÖTV artışı araç fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte en ucuz pick-up model otomobilller... - Sayfa 1

Pick-up olarak tabir edilen araçları almak isteyenlerin yüksek paraları gözden çıkarması gerekiyor.

Günümüzde otomobilden farkı kalmayan, yüksek ve konforlu seyahat imkanı sunan pick-up araçların Özel Tüketim Vergisi yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.

1 | 6
ÖTV artışı araç fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte en ucuz pick-up model otomobilller... - Sayfa 2

Böylece fiyatlarda hız yükseliş yaşandı ve güncellemeler gerçekleşti.

İşte yeni pick-up fiyatları...

2 | 6
ÖTV artışı araç fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte en ucuz pick-up model otomobilller... - Sayfa 3

Volkswagen Amarok

Başlangıç paketi fiyatı 4 milyon 600 bin lira, tam donanımlı modelin fiyatı 5 milyon 90 bin lira.

3 | 6
ÖTV artışı araç fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte en ucuz pick-up model otomobilller... - Sayfa 4

Ford Ranger

Başlangıç paketi fiyatı 4 milyon 346 bin 700 lira, tam donanımlı modelin fiyatı 6 milyon 89 bin 900 lira.

4 | 6