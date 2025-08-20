ÖTV artışı araç fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte en ucuz pick-up model otomobilller...
Özel Tüketim Vergisi artışının ardından satışları hızla ivme kaybına yönelen pick-up'ların en ucuzları belli oldu.
Pick-up olarak tabir edilen araçları almak isteyenlerin yüksek paraları gözden çıkarması gerekiyor.
Günümüzde otomobilden farkı kalmayan, yüksek ve konforlu seyahat imkanı sunan pick-up araçların Özel Tüketim Vergisi yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.
Böylece fiyatlarda hız yükseliş yaşandı ve güncellemeler gerçekleşti.
İşte yeni pick-up fiyatları...
Volkswagen Amarok
Başlangıç paketi fiyatı 4 milyon 600 bin lira, tam donanımlı modelin fiyatı 5 milyon 90 bin lira.