ÖTV zammı 2024: ÖTV zammı ile benzin, motorin, sigara, içki, otogaz fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

ÖTV zammında 5 ürün grubundan en dikkat çekeni sigara oldu. Yüzde 20'lik ÖTV zammı sonrasında sigara fiyatlarında da ciddi artış bekleniyor. Son yapılan zam sonrasında en ucuz sigara fiyatı 61 liraya yükselmişti.

BAT Grubu: En pahalı sigara 75 TL, en ucuz sigara 58 TL.

TT Grubu: En pahalı sigara 64 TL, en ucuz sigara 53 TL.

Imperial Tobacco Grubu: En pahalı sigara 70 TL, en ucuz sigara 56 TL.

JTI Grubu: En pahalı sigara 70 TL, en ucuz sigara 58 TL.

Philip Morris (PM) Grubu: En pahalı sigara 70 TL, en ucuz sigara 63 TL.