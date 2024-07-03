ÖTV zammı 2024: ÖTV zammı ile benzin, motorin, sigara, içki, otogaz fiyatları ne kadar oldu?
ÖTV zammı 2024, başta benzin ve motorin olmak üzere, sigara, içki ve otogaz fiyatlarını etkileyecek. TÜİK enflasyon verileriyle TEFE TÜFE ve Yİ-ÜFE de ortaya çıkacak. Böylelikle ÖTV zammı kapsamında 5 ürün grubuna zam gelecek. Özel Tüketim Vergisi maktu tutarlarına hemen hemen yüzde 20 oranında otomatik zam gelecek. Peki 2024 ÖTV zammı ne kadar oldu, güncel sigara ve alkol fiyatları ne kadar oldu?
ÖTV zammı 2024, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) açıklamasından sonra ortaya çıkacak. Beklentilere göre yüzde 20 ÖTV zammı gelmesi öngörülüyor. Bu oran göz önünde bulundurulduğunda sigara, alkol, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarına ciddi oranda zam gelecek. Bu noktada, "ÖTV zammı ne kadar oldu, 2024 ÖTV zammı ne zaman" gibi sorular gündemde. İşte TÜİK'in 6 aylık enflasyon verileri sonrasında oluşan yeni ÖTV rakamları...
ÖTV ZAMMI NE KADAR 2024
Sözcü Gazetesi'nin yaptığı haberine göre, TÜİK ilk 5 ayda üretici fiyat endeksinin (ÜFE) yüzde 17.87 arttığını açıkladı. ÜFE haziranda yüzde 1.5 gerçekleşirse 6 aylık ÜFE yüzde 19.64, yüzde 1.75 olursa yüzde 19.93 ve yüzde 2 gerçekleşirse yüzde 20.22 olacak. Dolayısıyla otomatik zamları tetikleyecek ÜFE’nin yüzde 20 civarında olmasına kesin gözüyle bakılıyor. TÜİK'in yapacağı resmi açıklamadan sonra güncelleme yapacağız.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
ÖTV zammında 5 ürün grubundan en dikkat çekeni sigara oldu. Yüzde 20'lik ÖTV zammı sonrasında sigara fiyatlarında da ciddi artış bekleniyor. Son yapılan zam sonrasında en ucuz sigara fiyatı 61 liraya yükselmişti.
BAT Grubu: En pahalı sigara 75 TL, en ucuz sigara 58 TL.
TT Grubu: En pahalı sigara 64 TL, en ucuz sigara 53 TL.
Imperial Tobacco Grubu: En pahalı sigara 70 TL, en ucuz sigara 56 TL.
JTI Grubu: En pahalı sigara 70 TL, en ucuz sigara 58 TL.
Philip Morris (PM) Grubu: En pahalı sigara 70 TL, en ucuz sigara 63 TL.
GÜNCEL ALKOL FİYATLARI
Son yıllarda en çok vergi alınan grupların başında gelen alkole bir de ÖTV zammı eklenecek. Başta bira olmak üzere birçok alkol markasına da zam gelecek. Güncel bira fiyatları ise şu şekilde:
Efes 50 cl Bira 60 TL,
Tuborg 50 cl Bira 64 TL,
Kırmızı Tuborg 50 cl Bira 75 TL,
Carlsberg 50 cl bira 66 TL,
Bomonti Şişe 50 cl bira 65 TL,
Miller 33 cl Bira 53 TL,