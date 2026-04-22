ÖTV'den muaf sıfır araçlar belli oldu! Kimler yararlanabilir, hangi modeller var? İşte güncel liste
Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile ÖTV'siz araç için kapsam genişletildi. Kararın ardından sıfır otomobil alma planı yapanlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası olan araçları merakla araştırmaya başladı. Nisan 2026 itibarıyla ÖTV'den muaf sıfır otomobiller belli oldu. 800 bin TL'den başlayan liste 2.8 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Peki ÖTV'siz araç alımında yeni şartları ne? Emekliler ÖTV'siz araçtan faydalanabiliyor mu? İşte 2026'da en avantajlı ÖTV'siz sıfır araç modelleri...
Sıfır otomobil alma planı yapanlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından nasıl faydalanabileceklerinin yanı sıra ÖTV'siz alınabilecek otomobilleri merakla araştırmaya devam ediyor. ÖTV'siz araç istisnasının kapsamını genişleten karar Meclis'te onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
ÖTV muafiyeti düzenlemesi, hem engelli vatandaşlar hem de sektör temsilcileri için yeni bir dönemi başlattı. "Yüzde 40 yerlilik şartı" ile sıfır otomobil satışında ithal araçların yerine yerli üretim otomobiller öne çıkmaya başladı.
ÖTV MUAFİYETİNDE ÜST LİMİT ARTIRILDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile 2025'te 2 milyon 290 bin 200 TL olan ÖTV limiti 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin liraya çıkarıldı. Aracın bu limitin altında olması ve yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.
Bu tutar vergiler dahil satış fiyatı üzerinden uygulanıyor. Ayrıca bu araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf tutuluyor.
KİMLER FAYDALANABİLİYOR?
ÖTV muafiyetinden mevcut yasalar gereği yüzde 90 ve üzeri engellilik oranı olan vatandaşlar yararlanabiliyor. Aynı zamanda engelli bireylerin alacağı sağlık kurulu raporlarında mutlaka "hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir" ibaresinin bulunması gerekiyor.
Son değişiklikle, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler de koşulları sağlamaları halinde ÖTV'siz araç alım hakkından yararlanabiliyor.