ÖTV'siz araç alımına yeni düzenleme! Kısıtlama getirilecek: 2 alternatif var

48 milyar liralık vergi kaybı

Türkiye'de 2024 yılı için hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil satış bedeli 1 milyon 591 bin TL'nin altında olan binek otomobiller engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'den muaf tutuluyor.

Bu muafiyet kapsamında yalnızca bu yılın ilk 3 ayında 76 bin 953 araç satışı gerçekleşirken, ÖTV ve KDV kaybı ise 47.8 milyar TL oldu. Engelli araç satışının toplam araç satışı içerisindeki payı ise yüzde 31.4 oldu. 2023'te 41.7 milyar TL, 2022'de 11.2 milyar TL, 2021'de 8.3 milyar TL ve 2020'de 4.7 milyar TL vergiden vazgeçildi.