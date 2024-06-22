ÖTV'siz araç alımına yeni düzenleme! Kısıtlama getirilecek: 2 alternatif var
Yeni vergi paketi, ÖTV indirim kısıtlamasını da gündeme getirdi. Engelli vatandaşlar için KDV ve ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlayacak. Yapılan muafiyet engellilerin değil de akrabaların yararlanmasıyla kısıtlamalar getirilecek. Bu konu önümüzdeki hafta TBMM'nin gündemine getirilecek. İşte kısıtlamaya ilişkin 2 alternatif...
Engellilere pozitif ayrımcılık uygulanan ÖTV'siz araç alımında kısıtlama geliyor. KDV ve ÖTV muafiyetinin suistimal edilmesiyle kısıtlama planlanıyor.
ÖTV'siz araç alımında kısıtlama
Önümüzdeki hafta TBMM'nin gündemine gelecek yeni vergi paketinde engellilere sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimine de kısıtlama getirilmesi planlanıyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi hedefleniyor.
Engellilere uygulanan pozitif ayrımcılık kapsamında araç alımlarında KDV ve ÖTV muafiyetleri uygulanırken, bu durum bazı engellilerin akrabaları tarafından üzerlerine araç alınması ile suiistimal ediliyordu. Bu da Devlette büyük bir vergi kaybına sebebiyet veriyordu.
48 milyar liralık vergi kaybı
Türkiye'de 2024 yılı için hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil satış bedeli 1 milyon 591 bin TL'nin altında olan binek otomobiller engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'den muaf tutuluyor.
Bu muafiyet kapsamında yalnızca bu yılın ilk 3 ayında 76 bin 953 araç satışı gerçekleşirken, ÖTV ve KDV kaybı ise 47.8 milyar TL oldu. Engelli araç satışının toplam araç satışı içerisindeki payı ise yüzde 31.4 oldu. 2023'te 41.7 milyar TL, 2022'de 11.2 milyar TL, 2021'de 8.3 milyar TL ve 2020'de 4.7 milyar TL vergiden vazgeçildi.