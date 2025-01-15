ÖTV'siz araçta yeni dönem başladı: Hangi markaların hangi modelleri alınabilecek? İşte liste...
Engellilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç alımlarında yeni dönem başladı. Araçlarda yerlilik şartı yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı. Ayrıca araç alanlara 10 yıl satış yasağı geldi. Yeni dönemde 6 markanın 12 modeli ÖTV'siz olarak alınabilecek. İşte ÖTV muafiyetli araçların listesi...
Engelli araçlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulama genel tebliğinde değişikliğe gidildi.
ARACINI HURDAYA VERENE PREMİUM SUV GELİYOR. İŞTE 12 MODEL (TIKLA OKU)
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde engelliler için araçların yerlilik oranı en az yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı.
ARACINI HURDAYA VERENE PREMİUM SUV GELİYOR. İŞTE 12 MODEL (TIKLA OKU)
Düzenleme 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.
ARACINI HURDAYA VERENE PREMİUM SUV GELİYOR. İŞTE 12 MODEL (TIKLA OKU)
SATIŞ YASAĞI 10 YILA ÇIKARILDI
Yeni dönemde engellilerin araçlarında 5 yıl olan satış yasağı 10 yıla çıkarıldı.
Düzenlemenin resmileştiği tarihten önce araç alanlar 5 yıldan sonra cezasız satabilecek. Ancak bu kişilerin yeniden araç alımı için 10 yıl beklenmesi gerekecek.
ARACINI HURDAYA VERENE PREMİUM SUV GELİYOR. İŞTE 12 MODEL (TIKLA OKU)