OVP enflasyon tahminine göre memur maaşları: Kim ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam oranı Hakem Kurulu kararıyla netleşti. Buna göre 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 1000 TL taban aylığı artışı yapılacak.

- Toplu sözleşme zammının belli olmasıyla enflasyonda gerçekleşebilecek senaryolara göre memurların maaşlarını hesapladık. Bu hesaplamaya 1000 TL'lik taban aylığı eklenmedi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (o-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

OVP'de enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak tahmin edildi

Merkez Bankası yıl sonu için enflasyonda ara hedefi yüzde 24 olarak açıkladı. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,5 olarak tahmin edildi. Buna ek olarak yüzde 27 ve yüzde 30'luk enflasyon ihtimaline göre Ocak 2026 zam hesabı şu şöyle: