OVP sonrası memur ve emeklinin maaş zammı hesabı değişti: İşte OVP sonrası yeni zam beklentisi
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanarak Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık yol haritası ortaya konuldu. Programda yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 28,4 olarak belirlenmesiyle birlikte, memur ve emeklilerin Ocak 2027’de alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalar da gündeme geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna duyurulan programda, Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ve önümüzdeki üç yıla ilişkin makroekonomik hedefler yer aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna duyurulan programda, Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ve önümüzdeki üç yıla ilişkin makroekonomik hedefler yer aldı.