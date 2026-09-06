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  4. OVP sonrası memur ve emeklinin maaş zammı hesabı değişti: İşte OVP sonrası yeni zam beklentisi

OVP sonrası memur ve emeklinin maaş zammı hesabı değişti: İşte OVP sonrası yeni zam beklentisi

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanarak Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık yol haritası ortaya konuldu. Programda yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 28,4 olarak belirlenmesiyle birlikte, memur ve emeklilerin Ocak 2027’de alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalar da gündeme geldi.

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OVP sonrası memur ve emeklinin maaş zammı hesabı değişti: İşte OVP sonrası yeni zam beklentisi - Sayfa 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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OVP sonrası memur ve emeklinin maaş zammı hesabı değişti: İşte OVP sonrası yeni zam beklentisi - Sayfa 2

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna duyurulan programda, Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ve önümüzdeki üç yıla ilişkin makroekonomik hedefler yer aldı.

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OVP sonrası memur ve emeklinin maaş zammı hesabı değişti: İşte OVP sonrası yeni zam beklentisi - Sayfa 3

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna duyurulan programda, Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ve önümüzdeki üç yıla ilişkin makroekonomik hedefler yer aldı.

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OVP sonrası memur ve emeklinin maaş zammı hesabı değişti: İşte OVP sonrası yeni zam beklentisi - Sayfa 4

İşte 2026-2029 tahminleri

Programda öne çıkan başlıklardan biri olan yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak revize edildi. OVP’de enflasyonun 2027’de yüzde 21’e, 2028’de yüzde 13,5’e gerilemesi, 2029’da ise tek haneye inerek yüzde 9 seviyesine düşmesi hedefleniyor.

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