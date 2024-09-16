OVP’deki enflasyon beklentisine göre asgari ücrete ne kadar zam yapılır? İşte masadaki rakam
Yeni dönem asgari ücretin belirlenmesine yaklaşık 3.5 aylık bir zaman kaldı. Hükümet, yıl sonu enflasyon tahminini revize etti. Orta Vadeli Program'daki (OVP) hedefe göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 41.5’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Peki enflasyon beklentilerine göre asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Refah payı gündeme gelir mi? İşte detaylar...
Hükümet ve ekonomi yönetimi tarafından yıl sonu enflasyon beklentileri netleşmeye başladı. Son olarak yeni Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyonu için yüzde 41.5 rakamı telaffuz edildi.
Milyonlarca çalışan, asgari ücretli, memur ve emeklinin maaşı enflasyon rakamları üzerinden değerlendiriliyor. Emekliler ve memurlar 6 aylık periyotlarda zam alırken, asgari ücrette zam yıllık belirleniyor.
Peki OVP’deki enflasyon tahminine göre asgari ücrete yıl sonunda zam oranı ne olur? Refah payı gündeme gelir mi? Net 17 bin 2 TL olan asgari ücret yeni dönemde ne kadar olur?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şunları söyledi
“2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) özellikle fiyat istikrarı kıstasında 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla başlayan dezenflasyon sürecinin devamıyla enflasyon oranının program döneminde tek haneli seviyelere indirilerek bu seviyelerde istikrar kazanması amaçlanmaktadır.