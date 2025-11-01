OYAK Yatırım üzerinden 1 milyar TL’ye yakın alış! 10 Şirket lotları paylaşıyor
Borsa İstanbul’da işlem yapan 10 şirketin hisseleri OYAK Yatırım üzerinden alışla kapandı.
Borsa İstanbul BIST100 endeksi yatırımcılara yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Borsada işlem gören dev şirketlerin hisselerinin alınıp satıldığı süreçte OYAK Yatırım üzerinden yapılan alışlar haftaya damga vurdu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bu hafta yatırımcısına yaklaşık %8,89 oranında kazanç sağladı. Bu yükseliş, yılın en güçlü haftalık performanslarından biri olarak dikkat çekti.
Analistler, bu güçlü hareketin arkasında politik kararlar, teknik kırılımlar ve yatırımcı güvenindeki artış gibi faktörlerin etkili olduğunu ifade ediyor. Bazı makro göstergelerdeki olumlu sinyaller ile yurtdışı piyasaların da desteğiyle Borsa, hafta boyunca alıcılı seyretti.