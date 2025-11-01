OYAK Yatırım üzerinden 1 milyar TL’ye yakın alış! 10 Şirket lotları paylaşıyor

Analistler, bu güçlü hareketin arkasında politik kararlar, teknik kırılımlar ve yatırımcı güvenindeki artış gibi faktörlerin etkili olduğunu ifade ediyor. Bazı makro göstergelerdeki olumlu sinyaller ile yurtdışı piyasaların da desteğiyle Borsa, hafta boyunca alıcılı seyretti.