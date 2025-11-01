  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. OYAK Yatırım üzerinden 1 milyar TL’ye yakın alış! 10 Şirket lotları paylaşıyor

OYAK Yatırım üzerinden 1 milyar TL’ye yakın alış! 10 Şirket lotları paylaşıyor

Borsa İstanbul’da işlem yapan 10 şirketin hisseleri OYAK Yatırım üzerinden alışla kapandı.

OYAK Yatırım üzerinden 1 milyar TL’ye yakın alış! 10 Şirket lotları paylaşıyor - Sayfa 1

Borsa İstanbul BIST100 endeksi yatırımcılara yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Borsada işlem gören dev şirketlerin hisselerinin alınıp satıldığı süreçte OYAK Yatırım üzerinden yapılan alışlar haftaya damga vurdu.

1 | 14
OYAK Yatırım üzerinden 1 milyar TL’ye yakın alış! 10 Şirket lotları paylaşıyor - Sayfa 2

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bu hafta yatırımcısına yaklaşık %8,89 oranında kazanç sağladı. Bu yükseliş, yılın en güçlü haftalık performanslarından biri olarak dikkat çekti.

2 | 14
OYAK Yatırım üzerinden 1 milyar TL’ye yakın alış! 10 Şirket lotları paylaşıyor - Sayfa 3

Analistler, bu güçlü hareketin arkasında politik kararlar, teknik kırılımlar ve yatırımcı güvenindeki artış gibi faktörlerin etkili olduğunu ifade ediyor. Bazı makro göstergelerdeki olumlu sinyaller ile yurtdışı piyasaların da desteğiyle Borsa, hafta boyunca alıcılı seyretti.

3 | 14
OYAK Yatırım üzerinden 1 milyar TL’ye yakın alış! 10 Şirket lotları paylaşıyor - Sayfa 4

OYAK YATIRIM ÜZERİNDEN EN ÇOK ALIM YAPILAN 10 HİSSE

Bu kapsamda OYAK Yatırım bünyesinde yatırımcılar 819 milyon TL’lik alım yaptı. Rota Borsa tarafından servis edilen habere göre alım yapılan şirketler şöyle:

4 | 14