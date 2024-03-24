Özel bankalar 2 trilyon 376 milyar liralık pastadan pay almaya çalışıyor
Emekliler maaşlarına zam beklerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şimdilik promosyon ‘müjdesi’ verdi. 8 ile 12 bin liralık yeni promosyon tutarı aylık düzenli gelire katkı sağlamayacak ancak birikmiş borçların bir bölümünün ödenmesi ya da ertelenen ihtiyaçların alınmasında rol oynayacak.
Yeni promosyonların uygulamaya geçirilmesiyle birlikte 10 bin lirayla en düşük aylığı alan emeklilerin promosyon tutarının 4 bin 500 liradan 10 bin lira düzeyine çıkması bekleniyor.
Promosyon tutarlarını yükseltmeye hazırlanan özel bankaların aylık 198 milyar, yıllık 2 trilyon 376 milyar liralık emekli aylığı pastasından pay kapma yarışını hızlandıracağı bildirildi.
Kamu bankalarının mevcut uygulamada promosyon ödemeleri düşük kalırken emekliyi bankaya çekmek isteyen özel bankalar promosyonda kesenin ağzını açıp 12 bin lirayı aşan tutarlarda ödeme yapıyor.
Bu ödemelerin bir bölümü elektrik, su ve doğalgaz gibi fatura başına teşvik amaçlı yapılıyor. Geçen yıl kamudan milyonlarca emekli aylığını transfer eden özel bankaların 8-12 bin liralık promosyonun çok üzerine çıkarak 2.3 trilyonu aşan emekli aylığı pastasından pay kapma yarışını hızlandıracağı bildirildi.
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