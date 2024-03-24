Özel bankalar 2 trilyon 376 milyar liralık pastadan pay almaya çalışıyor

Yeni promosyonların uygulamaya geçirilmesiyle birlikte 10 bin lirayla en düşük aylığı alan emeklilerin promosyon tutarının 4 bin 500 liradan 10 bin lira düzeyine çıkması bekleniyor.

Promosyon tutarlarını yükseltmeye hazırlanan özel bankaların aylık 198 milyar, yıllık 2 trilyon 376 milyar liralık emekli aylığı pastasından pay kapma yarışını hızlandıracağı bildirildi.