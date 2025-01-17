Özel bankalardan ATM kararı: Para çekme limitleri güncellendi
ATM'de yapılacak kartlı işlemler için para çekme limitlerinde değişikliğe gitmeyen bankalar, müşterilerin şikayetlerinin ardından QR kodlu para işlemlerde güncellemeye gitti. Özel bankalar, QR koduyla yapılacak para çekme işlemlerinde mevcut limitlerini yükseltti.
Bireysel müşterilerin ATM aracılığıyla yaptığı para çekme ve yatırma işlemlerinde mağduriyet yaşaması ve gelen şikayetler üzerine bankalardan para çekme limitlerine güncelleme geldi.
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Kartlı işlemler için güncelleme yok
Bankalar ocak ayında para çekme limitlerini kartlı işlemler için güncellememe kararı almıştı.
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Birçok banka, komisyon ödemeden yapılabilecek günlük para çekme miktarını 10 bin TL ile sınırlı tutmuştu.
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