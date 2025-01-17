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  4. Özel bankalardan ATM kararı: Para çekme limitleri güncellendi

Özel bankalardan ATM kararı: Para çekme limitleri güncellendi

ATM'de yapılacak kartlı işlemler için para çekme limitlerinde değişikliğe gitmeyen bankalar, müşterilerin şikayetlerinin ardından QR kodlu para işlemlerde güncellemeye gitti. Özel bankalar, QR koduyla yapılacak para çekme işlemlerinde mevcut limitlerini yükseltti.

Özel bankalardan ATM kararı: Para çekme limitleri güncellendi - Sayfa 1

Bireysel müşterilerin ATM aracılığıyla yaptığı para çekme ve yatırma işlemlerinde mağduriyet yaşaması ve gelen şikayetler üzerine bankalardan para çekme limitlerine güncelleme geldi.

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Özel bankalardan ATM kararı: Para çekme limitleri güncellendi - Sayfa 2

Kartlı işlemler için güncelleme yok

Bankalar ocak ayında para çekme limitlerini kartlı işlemler için güncellememe kararı almıştı.

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Özel bankalardan ATM kararı: Para çekme limitleri güncellendi - Sayfa 3

Birçok banka, komisyon ödemeden yapılabilecek günlük para çekme miktarını 10 bin TL ile sınırlı tutmuştu.

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Özel bankalardan ATM kararı: Para çekme limitleri güncellendi - Sayfa 4

QR kodla para çekme limiti arttı

Özel bankalar nakit sorununun çözümü için bankamatiklerde QR kodla para çekme limitini yükseltti. 

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