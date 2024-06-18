Özel beach'ler el yakıyor, halk plajlarında durum nasıl? İşte sahillerdeki şezlong tarifesi

Plajdaki işletmeler hakkında bilgi veren Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, “Bodrum Yarımadası’nda özel plaj işletmelerinin giriş ücretleri oluyor. Bunun yanı sıra otel, kafeterya ve restoranların önü uygunluğuna göre şezlong, duş, şemsiye hizmeti veriyor. 500 liradan başlayarak 1250 liraya kadar yeme-içme karşılığında buralar kullanılabiliyor, bu noktada herhangi bir şezlong ya da şemsiye parası ödenmiyor. Buradaki işletmeler ecrimisil parasını ödeyerek vatandaşlara bu hizmeti veriyor” ifadelerini kullandı.