Özel beach'ler el yakıyor, halk plajlarında durum nasıl? İşte sahillerdeki şezlong tarifesi
Özel beach’lerdeki şezlong ücretleri el yakıyor, peki halk plajlarındaki ‘tarife' nasıl? Bodrum’da 83 halk plajından 80’inde şezlong ve şemsiye ücreti alınmıyor. Kuşadası’nda da 401 bin 12 metrekarelik plajda ücret talep edilmiyor. Çeşme’deki halk plajlarına giriş ücretsiz ancak şezlong ve şemsiye için 200 TL ödemek gerekiyor.
ÇEŞME’DE 200 TL
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre denizi ve kumuyla gözde tatil beldelerinden Çeşme’deki Ilıca Plajı tatilciler tarafından yoğun ilgi görürken vatandaşlar plajları ücretsiz kullanıyor. Plaja gelen vatandaşlar getirdikleri şemsiyelerini ve sandalyelerini kullanabiliyor ancak şemsiye ve şezlong kiralamak isteyen vatandaşlar 200 TL karşılığı bu hizmetten yararlanabiliyor. Ayrıca Çeşme Belediyesi’nin tatilcilere ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti sağlamak için çalışma yürüttüğü öğrenildi.
BODRUM’DA 50 LİRA
Bir diğer gözde tatil merkezi Bodrum’da ise 83 halk plajından 80’inde şezlong ve şemsiye ücreti alınmazken, 3 plajda şezlong, şemsiye ve duş hizmeti 50 TL karşılığında veriliyor. İlçedeki özel işletmelerde ise yeme-içme kotası konularak girişte 500 ile 1250 arasında değişen ücretler talep ediliyor.
Plajdaki işletmeler hakkında bilgi veren Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, “Bodrum Yarımadası’nda özel plaj işletmelerinin giriş ücretleri oluyor. Bunun yanı sıra otel, kafeterya ve restoranların önü uygunluğuna göre şezlong, duş, şemsiye hizmeti veriyor. 500 liradan başlayarak 1250 liraya kadar yeme-içme karşılığında buralar kullanılabiliyor, bu noktada herhangi bir şezlong ya da şemsiye parası ödenmiyor. Buradaki işletmeler ecrimisil parasını ödeyerek vatandaşlara bu hizmeti veriyor” ifadelerini kullandı.
KUŞADASI’NDA BEDAVA
Kuşadası’nda kaymakamlık ve belediye arasında 20 Mayıs’ta imzalanan protokolle, Kuşadası sınırları içinde yer alan 401 bin 12 metrekarelik plaj alanının bakım, temizlik ve işletme yetkisi Kuşadası Belediyesi’ne verildi. 10 yıl boyunca geçerli olacak protokolün hemen ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, halk plajlarında şemsiye ve şezlongları ücretsiz hale getirme kararı aldı. İlk olarak marina yanında bulunan halk plajında uygulamaya konulan bu hizmet tatilciler tarafından büyük ilgi gördü.