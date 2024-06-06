Özgür Erdursun'dan memur ve emekli için Temmuz senaryosu: Kök maaşta 8 bin TL detayı
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli milyonlarca kişinin Temmuz zammının netleşmesi için tek bir veri kaldı. Maaş hesabı yapan 16 milyon emekli ve 4 milyon memur için SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz'da yapılacak zam senaryosunu açıkladı. Emekli kök maaşında 8 bin liralık sınıra dikkat çeken Erdursun, memur maaşı için de dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Yıllık bazda yüzde 75,45 ile tarihi zirve yapan enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için 5 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 22,72 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve yüzde 6.72’lik 5 aylık memur enflasyon farkı ile yüzde 17,4’lük zammı şimdiden cebe koydu.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 3 TEMMUZ’DA NETLEŞECEK
Ocak 2024’te tüm kesimlerde zam oranı yüzde 50 seviyelerinde olmuştu. Zamların kesinleşmesine son bir veri kaldı. 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyonunun duyurulması ile 16 milyon emekli, 4 milyon memur, refah payı ve seyyanen zam olmadan yeni maaş zamlarını öğrenecek.
Peki emekliye zam ve memur maaş artışı nasıl olacak? En düşük emekli maaşı zammında formül ne? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca memur ve emeklinin en çok merak ettiği konuya ilişkin Mynet'e açıklama yaptı.
“5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur’lular yüzde 22,72’lik zammı hak etmiş durumda” diyen Erdursun, “6 aylık enflasyon ise 3 Temmuz’da açıklanacak. Bu tarihte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ve devlet memurlarının enflasyon farkı belli olacak. Haziran’da yüzde 3 gibi bir enflasyon çıkarsa şayet SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranı yaklaşık yüzde 26 olacak” ifadelerini kullanarak 6 aylık enflasyon için tahminini paylaştı.