Özgür Erdursun'dan memur ve emekli için Temmuz senaryosu: Kök maaşta 8 bin TL detayı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Yıllık bazda yüzde 75,45 ile tarihi zirve yapan enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için 5 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 22,72 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve yüzde 6.72’lik 5 aylık memur enflasyon farkı ile yüzde 17,4’lük zammı şimdiden cebe koydu.