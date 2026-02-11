Özkaynak nedir ve neden kritik önemdedir?

Şirket bilançolarında özkaynağın yeri

Bilanço, şirketin belirli bir tarihteki mali durumunu gösterirken, özkaynak bu tablonun temel taşıdır. Aktifler ile pasifler arasındaki fark, özkaynağı oluşturur. Pasif tarafında yer alan özkaynak kalemi, şirketin kendi kaynaklarıyla ne ölçüde faaliyet yürüttüğünü gösterir. Borç ağırlıklı bilançolar, finansman riskini artırırken özkaynak ağırlıklı yapılar daha dengeli kabul edilir. Bankalar ve kredi kuruluşları da kredi değerlendirmelerinde özkaynak seviyesini temel kriterlerden biri olarak ele alır. Bu yönüyle özkaynak, şirketin finansal güvenilirliğini doğrudan etkiler. Bilanço kalitesi tartışmalarında özkaynak yapısı ön plana çıkar.