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  4. Palamut fiyatlarında gerileme! 150 liradan düştü

Palamut fiyatlarında gerileme! 150 liradan düştü

Zonguldak’ta palamut bolluğu fiyatları düşürdü.

Palamut fiyatlarında gerileme! 150 liradan düştü - Sayfa 1

Zonguldak’ta haftalardır 100 liranın üstünde satılan palamutta düşüş yaşandı.

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Palamut fiyatlarında gerileme! 150 liradan düştü - Sayfa 2

Bolluk nedeniyle palamut 80 liradan alıcı buldu.

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Palamut fiyatlarında gerileme! 150 liradan düştü - Sayfa 3

 Fiyatın 100 liranın altına düşmesi yoğun ilgiye neden oldu. Bir adetinin bir kilogram ağırlığında olduğu palamut fiyatıyla da vatandaşları memnun etti.

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Palamut fiyatlarında gerileme! 150 liradan düştü - Sayfa 4

Balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, “Arkadaşlar bugün 2 kilo gelen balık 80 lira. Yani bugün balık artık pahalı değil. Kaç gündür balık 125 liraydı 150 liraydı. Bugün balık bol çıktı. Balığımız bol. Balık 80 lira. 1 tanesi 1 kg geliyor. Dolaba koy dondurucuya koy al evinde ye. Bugün 80 liraya ne var. Bisküvi olmuş 35-40 lira. Bu balık 3 kişiyi doyurur” dedi.

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