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  4. Para biriktirebilmek için kendinize sormanız gereken 7 soru. Japonlar uyguluyor

Para biriktirebilmek için kendinize sormanız gereken 7 soru. Japonlar uyguluyor

Ücretlerin yetersiz kaldığı masrafların ise arttığı dönemde para biriktirmek için Japonların kendilerine sorduğu bu 7 soruya yanıt vererek yatırım ve birikim yapabilirsiniz.

Para biriktirebilmek için kendinize sormanız gereken 7 soru. Japonlar uyguluyor - Sayfa 1

Dünyanın içerisinde bulunduğu yüksek enflasyonist ortam ve derin ekonomik kriz nedeniyle insanlar bireysel tasarrufa dönmüş durumda.

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Para biriktirebilmek için kendinize sormanız gereken 7 soru. Japonlar uyguluyor - Sayfa 2

Kazandıkları maaşları ya da gelirleriyle yatırım yapmak ve birikim yapmak isteyenler türlü türlü yollar arıyor. Bugüne kadar sürekli tasarruf mantığı öğretilse de Japonlar tarafından uygulanan bu uygulamadan hiç bahsedilmemişti.

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Para biriktirebilmek için kendinize sormanız gereken 7 soru. Japonlar uyguluyor - Sayfa 3

sozcu.com.tr’deki habere göre Japonya'nın ilk kadın gazetecilerinden Hani Motoko tarafından 1902 yılında ortaya atılan Kakeibo bu bütçe yönetim yöntemi, günümüzde ekonomik belirsizliklerin arttığı bir ortamda dikkatleri üzerine çekiyor.

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Para biriktirebilmek için kendinize sormanız gereken 7 soru. Japonlar uyguluyor - Sayfa 4

Kakeibo, bilinçli harcama ve tasarruf stratejileriyle, kişilere finansal denetim ve istikrar sağlamayı amaçlıyor.

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