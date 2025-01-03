Para biriktirebilmek için kendinize sormanız gereken 7 soru. Japonlar uyguluyor
Ücretlerin yetersiz kaldığı masrafların ise arttığı dönemde para biriktirmek için Japonların kendilerine sorduğu bu 7 soruya yanıt vererek yatırım ve birikim yapabilirsiniz.
Dünyanın içerisinde bulunduğu yüksek enflasyonist ortam ve derin ekonomik kriz nedeniyle insanlar bireysel tasarrufa dönmüş durumda.
Kazandıkları maaşları ya da gelirleriyle yatırım yapmak ve birikim yapmak isteyenler türlü türlü yollar arıyor. Bugüne kadar sürekli tasarruf mantığı öğretilse de Japonlar tarafından uygulanan bu uygulamadan hiç bahsedilmemişti.
sozcu.com.tr’deki habere göre Japonya'nın ilk kadın gazetecilerinden Hani Motoko tarafından 1902 yılında ortaya atılan Kakeibo bu bütçe yönetim yöntemi, günümüzde ekonomik belirsizliklerin arttığı bir ortamda dikkatleri üzerine çekiyor.