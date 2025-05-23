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  4. Para bu hisselerde dolaştı! En çok alım-satım olan hisseler açıklandı: THY, Bim, Astor, Oba Makarna

Para bu hisselerde dolaştı! En çok alım-satım olan hisseler açıklandı: THY, Bim, Astor, Oba Makarna

Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği, alım satımın adeta tavan yaptığı hisseler belli oldu.

Para bu hisselerde dolaştı! En çok alım-satım olan hisseler açıklandı: THY, Bim, Astor, Oba Makarna - Sayfa 1

23 Mayıs Cuma günü Borsa İstanbul satıcılı seyrederken, BIST100 endeksi günü %1,26 düşüşle 9356,04 puandan tamamladı. Ancak bu düşüşe rağmen bazı hisselere güçlü alımlar geldi.

Gün boyunca BIST100 endeksinde -1.010.806.000 TL, BIST30'da ise -526.814.200 TL aktif fark oluşurken; toplamda tüm hisselerdeki fark -2.761.068.000 TL'ye ulaştı.

Endeks genel olarak gerilese de, pozitif işlem farkıyla öne çıkan hisseler yatırımcıların radarına girdi.

İşte cuma günü para çıkışı olan hisseler...

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Para bu hisselerde dolaştı! En çok alım-satım olan hisseler açıklandı: THY, Bim, Astor, Oba Makarna - Sayfa 2

10 - Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
Aktif Fark: -142.231.000 TL

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Para bu hisselerde dolaştı! En çok alım-satım olan hisseler açıklandı: THY, Bim, Astor, Oba Makarna - Sayfa 3

9 - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)
Aktif Fark: -150.750.000 TL

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Para bu hisselerde dolaştı! En çok alım-satım olan hisseler açıklandı: THY, Bim, Astor, Oba Makarna - Sayfa 4

8 - Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
Aktif Fark: -153.694.000 TL

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