Para bu hisselerde dolaştı! En çok alım-satım olan hisseler açıklandı: THY, Bim, Astor, Oba Makarna
Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği, alım satımın adeta tavan yaptığı hisseler belli oldu.
23 Mayıs Cuma günü Borsa İstanbul satıcılı seyrederken, BIST100 endeksi günü %1,26 düşüşle 9356,04 puandan tamamladı. Ancak bu düşüşe rağmen bazı hisselere güçlü alımlar geldi.
Gün boyunca BIST100 endeksinde -1.010.806.000 TL, BIST30'da ise -526.814.200 TL aktif fark oluşurken; toplamda tüm hisselerdeki fark -2.761.068.000 TL'ye ulaştı.
Endeks genel olarak gerilese de, pozitif işlem farkıyla öne çıkan hisseler yatırımcıların radarına girdi.
İşte cuma günü para çıkışı olan hisseler...