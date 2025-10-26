Para girişi 13 milyar TL'yi aştı! Borsada en fazla alım-satım olan hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız 20-24 Ekim 2025 haftasında BIST100 endeksi, haftayı %7,18 yükselişle 10.941,79 puandan kapattı. Aynı dönemde BIST100 endeksinde gerçekleşen aktif alış-satış işlemlerinde toplam aktif fark 13 milyar 716 milyon 130 bin TL oldu. BIST30 endeksinde ise toplam aktif fark 13 milyar 740 milyon 20 bin TL olarak kaydedildi. Tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı ise 3 milyar 820 milyon 355 bin TL olarak gerçekleşti.

İşte bu hafta en çok para çıkışı olan hisseler..