  4. Para girişi 8 milyar TL'yi aştı! Borsada en fazla alım-satım olan hisseler belli oldu

Haftanın ilk dördüncü gününün geride kaldığı borsada en fazla para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Borsada geride kalan günde BİST100 endeksi, tarihi zirvesini 13 ay sonra yenileyerek günü %1,61 yükselişle 11.313,90 puandan kapattı. 21 Ağustos Perşembe günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +8 milyar 164 milyon 623 bin TL olurken, BİST30 endeksinde +7 milyar 391 milyon 763 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise +6 milyar 413 milyon 876 bin TL aktif işlem farkı kaydedildi.

İşte en çok para girişinin olduğu hisseler...

10 - Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF)
Aktif Fark: 281 milyon 354 bin TL

9 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
Aktif Fark: 403 milyon 561 bin TL

8 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
Aktif Fark: 420 milyon TL

