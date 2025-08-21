Para girişi 8 milyar TL'yi aştı! Borsada en fazla alım-satım olan hisseler belli oldu

Borsada geride kalan günde BİST100 endeksi, tarihi zirvesini 13 ay sonra yenileyerek günü %1,61 yükselişle 11.313,90 puandan kapattı. 21 Ağustos Perşembe günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +8 milyar 164 milyon 623 bin TL olurken, BİST30 endeksinde +7 milyar 391 milyon 763 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise +6 milyar 413 milyon 876 bin TL aktif işlem farkı kaydedildi.

İşte en çok para girişinin olduğu hisseler...