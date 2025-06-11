  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Para göndermek kabusa döndü: Türkiye bakın kaçıncı sırada? İşte en pahalı havale yapan ülkeler...

Para göndermek kabusa döndü: Türkiye bakın kaçıncı sırada? İşte en pahalı havale yapan ülkeler...

Dünya Bankası raporuna göre, yurtdışına 200 dolarlık havale yapmak birçok ülkede ciddi maliyetler yaratıyor. Türkiye de bu yüksek ücret ödeyen ülkeler arasında yer aldı.

Para göndermek kabusa döndü: Türkiye bakın kaçıncı sırada? İşte en pahalı havale yapan ülkeler... - Sayfa 1

Yurt dışına havale yapanlar, giderek artan yüksek ücretlerle karşı karşıya kalıyor. Sınır ötesi para transferlerinde maliyetler ciddi oranda yükselirken, birçok ülkede bu ücretler çalışanların bütçesini zorluyor. Özellikle Afrika kıtası, en pahalı 15 ülke listesinin tam yedisini oluşturuyor.

İşte havale ücretinin en yüksek olduğu ülkeler...

1 | 16
Para göndermek kabusa döndü: Türkiye bakın kaçıncı sırada? İşte en pahalı havale yapan ülkeler... - Sayfa 2

15 - Dominik Cumhuriyeti
200 dolarlık havale için 15 dolar ücret ödüyor.

2 | 16
Para göndermek kabusa döndü: Türkiye bakın kaçıncı sırada? İşte en pahalı havale yapan ülkeler... - Sayfa 3

14 - Japonya
200 dolarlık havale için 15 dolar ücret ödüyor.

3 | 16
Para göndermek kabusa döndü: Türkiye bakın kaçıncı sırada? İşte en pahalı havale yapan ülkeler... - Sayfa 4

13 - Brezilya
200 dolarlık havale için 15 dolar ücret ödüyor.

4 | 16