Para göndermek kabusa döndü: Türkiye bakın kaçıncı sırada? İşte en pahalı havale yapan ülkeler...
Dünya Bankası raporuna göre, yurtdışına 200 dolarlık havale yapmak birçok ülkede ciddi maliyetler yaratıyor. Türkiye de bu yüksek ücret ödeyen ülkeler arasında yer aldı.
Yurt dışına havale yapanlar, giderek artan yüksek ücretlerle karşı karşıya kalıyor. Sınır ötesi para transferlerinde maliyetler ciddi oranda yükselirken, birçok ülkede bu ücretler çalışanların bütçesini zorluyor. Özellikle Afrika kıtası, en pahalı 15 ülke listesinin tam yedisini oluşturuyor.
İşte havale ücretinin en yüksek olduğu ülkeler...
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