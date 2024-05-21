Para politikası nedir? Para politikası araçları nelerdir?
Merkez Bankası'nın belirlediği bir politika olan para politikası, merkez bankasının açık piyasa işlemlerini kullanarak, iskonto oranını veya zorunlu karşılıkları değiştirerek, ekonominin ihtiyaçlarına göre para arzını azaltır veya artırır. Peki, para politikasının araçları nelerdir? Kaç çeşit para politikası vardır? İşte, para politikası araçları, amaçları ve para politikası türleri...
Para politikası nedir?
Para politikası, bir ekonomideki para arzının büyüklüğünü ve büyüme oranını yöneten bir ekonomi politikasıdır. Para politikası, enflasyon ve işsizlik gibi makroekonomik değişkenleri düzenlemek için güçlü bir araçtır.
Para politikasının amaçları
Para politikalarının temel amaçları enflasyon, işsizliğin yönetimi ve döviz kuru istikrarıdır.
1-) Enflasyon
Para politikaları enflasyon seviyelerini hedefleyebilir. Düşük enflasyon seviyesi ekonomi için sağlıklı kabul edilmektedir. Enflasyonun yüksek olması durumunda daraltıcı bir politika enflasyon sorununu çözebilir.
2-) İşsizlik
Para politikaları ekonomideki işsizlik düzeyini etkileyebilir. Örneğin, genişletici bir para politikası genellikle işsizliği azaltır. Çünkü daha yüksek para arzı, iş piyasasının genişlemesine yol açan ticari faaliyetleri teşvik eder.