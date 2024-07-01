Para talebi nedir?
Kişilerin veya kurumların neden parayı ellerinde bulundurmak istedikleri diğer bir ifade ile para talebinin nedenleri üç yaklaşımla ifade edilmektedir. Peki, bu yaklaşımlar nelerdir? İşte detaylar…
Para talebi nedir?
Para talebi, kişilerin ellerinde tutmak istedikleri para miktarıdır. Para talebi, gelire, faiz oranlarına ve insanların nakit para ya da para gibi likit olmayan varlıkları tutmayı seçip seçmemelerine bağlıdır. Bu, para talebinin faiz oranıyla ters orantılı olduğunu göstermektedir.
İşlem güdüsü ile para talebi
İşlem güdüsü ile para talebi; kişilerin ve firmaların günlük normal harcamalarını karşılayabilmek için; ceplerinde, kasalarında veya bankalarındaki vadesiz tasarruf mevduatlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Muamele güdüsü ile para talebini etkileyen belirli faktörler vardır. Bunlar; gelir düzeyi, fiyatlar genel düzeyi ve gelirin elde edilmesi ile harcanması arasındaki zaman farkıdır.
Gerek kişisel gelir, gerekse firma geliri açısından; gelir düzeyi ile muamele güdüsü ile para talebi arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yani gelir düzeyi arttıkça para talebi artar, gelir düzeyi azaldıkça para talebi de azalır. Fiyatlar genel düzeyindeki değişmelere bağlı olarak ekonomik birimlerin yanlarında bulunduracakları para miktarı da farklılık göstermektedir. Fiyatlar genel düzeyi yükseldiğinde muamele güdüsüyle para talebi artar, fiyatlar düştüğü zaman ise azalır. İşlem güdüsü ile para talebi gelirlerin elde edilmesi ile harcamaların yapılması arasındaki zaman süresi ne kadar uzunsa o ölçüde yüksek olacaktır. İşlem güdüsü ile para talebinin faiz oranına karşı duyarlılığı oldukça düşük düzeyde kalmaktadır.
İhtiyat güdüsü ile para talebi
Kişiler veya firmalar; beklenmeyen ya da tam olarak tahmin edilemeyen harcamaların belirlenmesi ihtimali karşısında belli bir miktar para bulundurmak isterler ki buna ihtiyat güdüsü ile para talebi denilmektedir.