Para talebi nedir?

Gerek kişisel gelir, gerekse firma geliri açısından; gelir düzeyi ile muamele güdüsü ile para talebi arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yani gelir düzeyi arttıkça para talebi artar, gelir düzeyi azaldıkça para talebi de azalır. Fiyatlar genel düzeyindeki değişmelere bağlı olarak ekonomik birimlerin yanlarında bulunduracakları para miktarı da farklılık göstermektedir. Fiyatlar genel düzeyi yükseldiğinde muamele güdüsüyle para talebi artar, fiyatlar düştüğü zaman ise azalır. İşlem güdüsü ile para talebi gelirlerin elde edilmesi ile harcamaların yapılması arasındaki zaman süresi ne kadar uzunsa o ölçüde yüksek olacaktır. İşlem güdüsü ile para talebinin faiz oranına karşı duyarlılığı oldukça düşük düzeyde kalmaktadır.