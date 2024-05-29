Paravan şirketler ve sahte sigortalılar asıl şimdi yandı: İşin ucunda para ve hapis cezası var
Köşesinde zaman zaman sahte sigortalılık konusuna ve sahte sigortalıların başına gelenlere değindiğine yer veren Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, bunun önüne geçmek için Sahte Sigortalılık ve Sahte İşyeri Takip Platformu kurulduğunu belirtti. Doğan, bu sistemle sahte sigortalıların tespit edileceğini, işin ucunda para ve hapis cezası olduğunu vurguladı.
"Sahte sigorta konusu neden önemli? Çünkü hem kişiler emekliliklerini yakıyorlar hem de sosyal güvenlik sistemi zarara uğratılıyor. Sayılar da yöntemler de az değil" diyen Noyan Doğan, yazısına "Bir tanıdığının yanında çalışmadığı halde kendini sigortalı gösteren de var, hamilelik döneminde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek ve doğum öncesi ile sonrasında iş göremezlik ödeneğinden faydalanmak için bir yerde kendini çalışıyor gösteren de... Sağlık hizmetinden yararlanmak için sigortalı gözükenler de var, Bağ-Kur’lu olup da kendini başka şirkette SSK’lı gösteren de... Ölen babadan maaş alabilmek için boşanıp birlikte yaşamaya devam edenler de var, protez giderlerini SGK’dan alabilmek için sahte sigortalı olanlar da..." sözleriyle devam etti.
Sırf bu işi organize etmek için kurulmuş sahte ya da paravan şirketlerin de sayısının az olmadığına dikkat çeken Doğan, "Bu şirketlerin dolandırdığı, bu şirketlere parasını kaptıran ve emekliliği yanan yüzbinlerce kişiler de var" dedi.
Doğan, yazısına şu ifadelerle devam etti:
SGK TAKİP İÇİN PLATFORM KURDU
"Son beş sene içinde SGK’nın tespit ettiği sahte sigortalı sayısı 500 binin üzerinde. Sadece 2023 yılında 89 bine yakın sahte sigortalı, bin 533 de sahte işyeri tespit edilmiş. Ortalama her yıl 80 ila 100 bin arasında sahte sigortalı tespit ediliyor.
Dikkatinizi çekerim, bunlar tespit edilenler. Bir de tespit edilemeyenleri hesaba katın; sahte sigortalı ve paravan şirket sayısının ne boyutta olduğunu tahmin edebiliyor musunuz?