Pareto optimumu nedir?
Ekonomist Vilfredo Pareto tarafından geliştirilen toplumsal refah kriteri olan pareto optimumu nedir? Pareto optimumunun gerçekleşmesi için ekonomide neler sağlanmalıdır? İşte, pareto optimumuna dair detaylar…
Pareto optimumu nedir?
Toplumdaki üretici, tüketici ve faktör sahiplerinden birinin durumunu kötüleştirmeden bunlardan bir başkasınınkinin durumunu iyileştirmenin mümkün olmadığı kaynak tahsisi durumuna pareto optimumu denir.
Pareto etkinliğinin üç unsuru vardır:
1) Üretimde etkinlik
2) Tüketimde etkinlik
3) Üretimde ve tüketimde eş zamanlı etkinlik
Pareto etkinliğinde üretilen mal ve hizmetlerin toplumdaki kişiler arasında etkin dağılımına ve üretim faktörlerinin, çeşitli mal ve hizmetlerin dağılımını nasıl yaptığına bakılır.
Toplumdaki en az bir bireyin refah düzeyini azaltmadan diğerinin refahını arttırmanın bir yolu yoksa o toplumun refahı optimumdur. Bu durumda, toplumdaki herhangi bir bireyin refahının artması toplam refahı arttıracaktır. Ancak bir bireyin refahı artarken, diğer bir bireyin refahında azalma olursa, toplam refah artmış sayılmaz. Refah, ancak hiç kimsenin durumunu kötüleştirmeden bazı kişilerin durumunu iyileştirebiliyorsa artmış sayılır. Pareto optimumunun gerçekleşmesi için hem üretimde hem de tüketimde etkinlik sağlanmalıdır.