Pasaport, ehliyet, yurtdışı harçları, cezalar... 2026 yılı yeni vergi ve harç tutarları açıklandı
TÜİK, ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,55 olarak açıkladı. Böylelikle 2026 yılında vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyecek Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak kesinleşti. İşte yeni yılda geçerli olacak trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti ve MTV fiyatları...
Söz konusu veriyle birlikte 2026 yılı için geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak kesinleşti.
Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyecek bu orana göre 2026 yılında zamlanacak kalemler şu şekilde:
TRAFİK CEZALARI
2025 yılında yürürlükte olan ve emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezasının bedeli 993 TL'den 1.246 TL'ye yükseltilecek.
1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla güncel trafik cezaları şu şekilde: