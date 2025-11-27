  1. Ekonomim
Pasaport, kimlik, ehliyet, IMEI kaydı, MTV, trafik cezaları arttı! İşte zamlı liste

2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre vergi ve harçlara Ocak 2026'da yüzde 25,49 oranında zam gelecek. Zamdan bir çok kalem etkilenecek. İşte vergi, harç ve cezaların zamlı listesi...

2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı üretici enflasyonu (ÜFE) verilerini açıklamasıyla 2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı belli oldu. ÜFE’de 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış kaydedilirken, bu oran vergi, harç ve çeşitli kamu ödemelerine doğrudan yansıyacak.

Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisinden ehliyet ve pasaport harçlarına kadar birçok kalemde yüzde 25,49 oranında artış yapılacak.

HANGİ KALEMLERE ZAM GELECEK?

Zamdan etkilenecek başlıca alanlar şöyle:

Vergi ve harçlar

Trafik ve idari para cezaları

IMEI kayıt ücreti

Yurt dışı çıkış harcı

Emlak vergisi

Kira gelir vergisi istisnası

Temettü geliri beyan sınırı

Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi (5 yıl içinde al-sat)

Çalışanların yemek ve ulaşım gideri istisnaları

Fatura ve amortisman sınırları

Binek araç giderleri

