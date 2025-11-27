Pasaport, kimlik, ehliyet, IMEI kaydı, MTV, trafik cezaları arttı! İşte zamlı liste
2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre vergi ve harçlara Ocak 2026'da yüzde 25,49 oranında zam gelecek. Zamdan bir çok kalem etkilenecek. İşte vergi, harç ve cezaların zamlı listesi...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı üretici enflasyonu (ÜFE) verilerini açıklamasıyla 2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı belli oldu. ÜFE’de 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış kaydedilirken, bu oran vergi, harç ve çeşitli kamu ödemelerine doğrudan yansıyacak.
Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisinden ehliyet ve pasaport harçlarına kadar birçok kalemde yüzde 25,49 oranında artış yapılacak.
HANGİ KALEMLERE ZAM GELECEK?
Zamdan etkilenecek başlıca alanlar şöyle:
Vergi ve harçlar
Trafik ve idari para cezaları
IMEI kayıt ücreti
Yurt dışı çıkış harcı
Emlak vergisi
Kira gelir vergisi istisnası
Temettü geliri beyan sınırı
Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi (5 yıl içinde al-sat)
Çalışanların yemek ve ulaşım gideri istisnaları
Fatura ve amortisman sınırları
Binek araç giderleri