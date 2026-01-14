Pasif gelir amaçlayanlara yüzde 15 getiri tahmini! İşte Deniz Yatırım'ın 2026 temettü portföyü
2026’da pasif gelir amaçlayan yatırımcıların rotasına giren temettü hisseleri belli oldu. Deniz Yatırım’ın projeksiyonlarına göre, gelecek sene yüksek temettü verimi sunması beklenen şirketler yatırımcılar için güçlü bir nakit akışı potansiyeli vadediyor.
Temettü yatırımı yalnızca yüksek oran arayışı değil, ayrıca sürdürülebilir kârlılık ve güçlü nakit üretimi anlamına geliyor; Deniz Yatırım’ın 2026 beklentileri bu dengeyi sağlayan hisseleri öne çıkarıyor.
1 | 10