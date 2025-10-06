Pegasus için aracı kurumlardan 11 yeni tahmin! Hedef fiyatlar güncellendi
Borsa İstanbul’da işlem gören Pegasus hissesi için aracı kurumlar, güncel beklenti ve hedef fiyatlarını yatırımcılarla paylaştı.
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) için 2025 2. çeyrek bilançosu sonrası aracı kurumlar harekete geçti. Hisseyi araştırma kapsamında bulunduran 11 farklı aracı kurum, güncel hedef fiyatlarını yatırımcılarla paylaştı.
İşte Pegasus için açıklanan hedef fiyatlar...
Gedik Yatırım, 355,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 362,50 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Vakıf Yatırım, 416,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 335,00 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
Garanti BBVA Yatırım, 382,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 365,60 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.