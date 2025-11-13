  1. Ekonomim
  4. Pegasus, Kardemir, Çimsa, Coca Cola için beklenti değişti! 6 hisse için hedef fiyat açıklandı

Haftanın dördüncü işlem gününde aracı kurumlar hisse senetleri için tahmin ve tavsiye raporlarını paylaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 10.628,63 puandan tamamladı. Borsanın düşüşle kapandığı günde 6 aracı kurum 6 hisse için 8 hedef fiyat tahmin raporunu yatırımcılarla paylaştı.

İşte açıklanan hedef fiyatlar...

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Alnus Yatırım, 79,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA)

Global Menkul Değerler, 72,80 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.

Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRMK)

Kuveyt Türk Yatırım, 263,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.

