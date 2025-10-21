  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Pegasus (PGSUS) hisse fiyatında artış bekleniyor. 11 kurumun ortalaması yüzde 73 oldu

Pegasus (PGSUS) hisse fiyatında artış bekleniyor. 11 kurumun ortalaması yüzde 73 oldu

Borsa İstanbul’daki değerli şirketler arasında sıralanan Pegasus hisseleri için 11 aracı kurumun verdiği fiyat ortalaması yüzde 73 prim potansiyeline işaret ediyor.

Pegasus (PGSUS) hisse fiyatında artış bekleniyor. 11 kurumun ortalaması yüzde 73 oldu - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da birçok yatırımcı kar edememekten şikayet ediyordu. Devasa şirketler için fiyat açıklayan aracı kurumlar ise dikkatleri üzerine çekti.

1 | 15
Pegasus (PGSUS) hisse fiyatında artış bekleniyor. 11 kurumun ortalaması yüzde 73 oldu - Sayfa 2

Rota Borsa aracı kurumların Pegasus (PGSUS) hisseleri için açıkladığı derlediği haberinde prim potansiyelinin ortalama yüzde 73,28 olduğuna dikkat çekti.

2 | 15
Pegasus (PGSUS) hisse fiyatında artış bekleniyor. 11 kurumun ortalaması yüzde 73 oldu - Sayfa 3

11 ARACI KURUM PEGASUS İÇİN FİYAT AÇIKLADI

Pegasus için 2. çeyrek bilançosu sonrasında 11 aracı kurum hedef fiyat açıkladı. Açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 326,00 TL ve en yükseği 416,00 TL oldu. 11 kurumun ortalaması ise 367,35 TL olarak gerçekleşti. Pegasus için açıklanan hedef fiyatların tamamı ve tarihleri ise şu şekilde;

 

3 | 15
Pegasus (PGSUS) hisse fiyatında artış bekleniyor. 11 kurumun ortalaması yüzde 73 oldu - Sayfa 4

Gedik Yatırım

Hedef Fiyat: 350,00 TL
Önceki Hedef Fiyat: 355,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Tarih: 9 Ekim 2025

4 | 15