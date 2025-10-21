Pegasus (PGSUS) hisse fiyatında artış bekleniyor. 11 kurumun ortalaması yüzde 73 oldu
Borsa İstanbul’daki değerli şirketler arasında sıralanan Pegasus hisseleri için 11 aracı kurumun verdiği fiyat ortalaması yüzde 73 prim potansiyeline işaret ediyor.
Borsa İstanbul’da birçok yatırımcı kar edememekten şikayet ediyordu. Devasa şirketler için fiyat açıklayan aracı kurumlar ise dikkatleri üzerine çekti.
Rota Borsa aracı kurumların Pegasus (PGSUS) hisseleri için açıkladığı derlediği haberinde prim potansiyelinin ortalama yüzde 73,28 olduğuna dikkat çekti.
11 ARACI KURUM PEGASUS İÇİN FİYAT AÇIKLADI
Pegasus için 2. çeyrek bilançosu sonrasında 11 aracı kurum hedef fiyat açıkladı. Açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 326,00 TL ve en yükseği 416,00 TL oldu. 11 kurumun ortalaması ise 367,35 TL olarak gerçekleşti. Pegasus için açıklanan hedef fiyatların tamamı ve tarihleri ise şu şekilde;