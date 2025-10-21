Pegasus (PGSUS) hisse fiyatında artış bekleniyor. 11 kurumun ortalaması yüzde 73 oldu

11 ARACI KURUM PEGASUS İÇİN FİYAT AÇIKLADI

Pegasus için 2. çeyrek bilançosu sonrasında 11 aracı kurum hedef fiyat açıkladı. Açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 326,00 TL ve en yükseği 416,00 TL oldu. 11 kurumun ortalaması ise 367,35 TL olarak gerçekleşti. Pegasus için açıklanan hedef fiyatların tamamı ve tarihleri ise şu şekilde;