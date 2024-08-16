Pegasus (PGSUS) için 2 kurumdan yeni hedef fiyat açıklaması geldi!
İki aracı kurum Pegasus için yeni hedef fiyat paritesini açıkladı.
Milyonlarca insanın yatırım yaptığı Borsa İstanbul’da hisseleri değerlenen Pegasus için yeni hedef fiyat açıklaması geldi. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) hisseleri için hedef fiyat açıklamasına 13 Ağustos’tan bu yana 2 kurum daha eklendi.
Böylece rapor yayınlaması ile bilanço sonrası hedef fiyat açıklayan kurum sayısı 8’e yükseldi.
ŞEKER VE ALNUS’TAN PGSUS İÇİN FİYAT TAHMİNİ
PGSUS için Şeker Yatırım ile Alnus Yatırım hedef fiyat tahminlerini güncelledi. Böylece iki kurum da tavsiyelerini “al” yönünde duyurdu. İşte Şeker Yatırım ve Alnus Yatırım PGSUS 2024 hedef fiyat tahminleri:
Aracı Kurum: Şeker Yatırım
- Hedef fiyat: 302 TL
- Son fiyat: 235,50 TL
- Tavsiye: Al
- Prim potansiyeli: %28,23
- Açıklanma tarihi: 13 Ağustos 2024