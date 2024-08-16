Pegasus (PGSUS) için 2 kurumdan yeni hedef fiyat açıklaması geldi!

ŞEKER VE ALNUS’TAN PGSUS İÇİN FİYAT TAHMİNİ

PGSUS için Şeker Yatırım ile Alnus Yatırım hedef fiyat tahminlerini güncelledi. Böylece iki kurum da tavsiyelerini “al” yönünde duyurdu. İşte Şeker Yatırım ve Alnus Yatırım PGSUS 2024 hedef fiyat tahminleri: