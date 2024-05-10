Pegasus'tan 1 Euro'ya bilet kampanyası
Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen ile İskoçya’nın başkenti Edinburgh şehrini birbirine bağlıyor.
Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, yeni hattın biletleri açılışa özel, 10-16 mayıs tarihleri arasında vergiler hariç 1 Euro kampanya fiyatıyla satışa sunuluyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, yeni açtıkları uluslararası hatlarla Türkiye'nin turizm potansiyeline katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirterek, "Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, İstanbul ve Edinburgh'u birbirine bağlamaktan mutluluk duyuyor, bu deneyimi en avantajlı fiyatlarla misafirlerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Pegasus'un İskoçya'daki ilk uçuş noktası olan Edinburgh'a İstanbul Sabiha Gökçen'den haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilki 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Yeni hattın biletleri açılışa özel, 10-16 mayıs 2 bin 500 koltukla sınırlı olmak koşuluyla, vergiler hariç 1 Euro kampanya fiyatıyla satışa sunuluyor.