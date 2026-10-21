Pegasus'tan 11 Euro'ya yurt dışı uçak bileti kampanyası: İşte geçerli tarihler...
Pegasus Hava Yolları, BolBol üyelerine yönelik yeni yurt dışı uçuş kampanyasını açıkladı. 21-23 Ekim tarihleri arasında mobil uygulamadan satın alınabilecek biletler, 23 Kasım 2026 ile 27 Mart 2027 arasındaki uçuşlarda vergiler hariç 11 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Kampanya kapsamında 200 bin koltukla sınırlı kontenjan bulunuyor.
Pegasus Hava Yolları, yurt dışı uçuşlarında geçerli yeni kampanyasını duyurdu.
Kampanya kapsamında yolcular, 23 Kasım 2026-27 Mart 2027 tarihleri arasındaki seyahatleri için vergiler hariç 11 Euro'dan başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.
BolBol üyelerine yönelik kampanyadan yararlanmak isteyenlerin biletlerini 21-23 Ekim 2026 tarihleri arasında Pegasus Mobil uygulaması üzerinden satın alması gerekiyor.
Kampanya 200 bin koltukla sınırlı
Kampanyanın toplam 200 bin koltukla sınırlı olduğu belirtilirken, indirimli biletlerin belirli uçuş ve tarihlerde geçerli olacağı bildirildi. Bu nedenle tüm seferlerde 11 Euro başlangıç fiyatıyla bilet bulunması garanti edilmiyor.