Pegasus'tan 11 Euro'ya yurt dışı uçak bileti kampanyası: İşte geçerli tarihler...

Kampanya 200 bin koltukla sınırlı

Kampanyanın toplam 200 bin koltukla sınırlı olduğu belirtilirken, indirimli biletlerin belirli uçuş ve tarihlerde geçerli olacağı bildirildi. Bu nedenle tüm seferlerde 11 Euro başlangıç fiyatıyla bilet bulunması garanti edilmiyor.