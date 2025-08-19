  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Pegasus'tan 5 Euro'ya uçak bileti kampanyası: İşte geçerli destinasyonlar...

Pegasus'tan 5 Euro'ya uçak bileti kampanyası: İşte geçerli destinasyonlar...

Pegasus 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sefer düzenliyor.

Pegasus'tan 5 Euro'ya uçak bileti kampanyası: İşte geçerli destinasyonlar... - Sayfa 1

Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde alınan biletlerle, 18 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında KKTC hatlarındaki Light Paket biletleri 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Kampanya 12 bin koltukta geçerli olacak.

1 | 6
Pegasus'tan 5 Euro'ya uçak bileti kampanyası: İşte geçerli destinasyonlar... - Sayfa 2

Kampanyanın geçerli olduğu hatlar

5€+ vergilerle

İzmir-Ercan-İzmir

Antalya-Ercan-Antalya

Çukurova-Ercan-Çukurova

2 | 6
Pegasus'tan 5 Euro'ya uçak bileti kampanyası: İşte geçerli destinasyonlar... - Sayfa 3

Ankara-Ercan-Ankara

Hatay-Ercan-Hatay

İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen

3 | 6
Pegasus'tan 5 Euro'ya uçak bileti kampanyası: İşte geçerli destinasyonlar... - Sayfa 4

7€+ vergilerle

Kayseri-Ercan-Kayseri

Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır

4 | 6