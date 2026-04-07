Pegasus'tan 9 Euro'ya uçak bileti kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar...
Pegasus, 2026 Nisan ayında yurt dışı seyahat planı yapanlar için dikkat çeken bir kampanya başlattı. 7-8 Nisan tarihleri arasında satışa sunulan kampanya kapsamında, seçili hatlarda 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla uçak bileti almak mümkün hale geldi. Toplamda 250 bin koltukla sınırlı olan bu fırsat, yalnızca Light Paket için geçerli olup, bilet fiyatları uçuş tarihi, saat ve destinasyona göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, Pegasus 9 Euro uçak bileti kampanyası hangi ülkelerde geçerli, tarihleri ne? İşte bilgiler...
Yurt dışına seyahat etmek isteyenler için Pegasus’tan yeni bir kampanya duyurusu geldi. 7-8 Nisan tarihlerinde satışa açılan indirimli biletler, belirli uçuşlarda 9 Euro’dan başlayan fiyatlarla sunulurken, kampanya toplam 250 bin koltuk ile sınırlı tutuldu. Light Paket kapsamında geçerli olan bu fırsat, farklı ülke ve şehirlerdeki seçili destinasyonları kapsıyor.
Kampanyalı uçak bileti almak isteyen yolcular, Pegasus’un geçerli hatlarını, uçuş tarihlerini ve rezervasyon detaylarını merak ediyor. İşte detaylar...
PEGASUS 9 EURO KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
7-8 Nisan 2026 tarihlerinde alacağın, 25 Ekim 2026- 27 Mart 2027 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 9€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışta.
Kampanya, 7-8 Nisan 2026 (Türkiye yerel saatine göre 7 Nisan 2026 saat 09.15’ten itibaren 8 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan seçili uçuşlarda 250.000 adet koltukta geçerlidir.