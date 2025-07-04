Pegasus'tan Kıbrıs'a 1 Euro'luk uçak bileti kampanyası: İşte geçerli tarihler...

· 12-18 yaş aralığındaki Pegasus Genç BolBol üyelerinin Kampanyadan yararlanabilmesi için bağlı olduğu asıl üye üzerinden biletleme yapılması ve ilgili Pegasus Genç BolBol üyesi yolcunun bilgileri girilirken bağlı oldukları asıl üyenin üyeliği ile ilişkilendirilmiş olan cep telefonu numarasının girilmesi gerekmektedir.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Satın Alma Tarihleri: Kampanya 01.07.2025 (Türkiye saatine göre saat 00.01’den itibaren) – 31.10.2025 (Türkiye saatine göre saat 23.59’a kadar) arasında Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Kanalları üzerinden yapılan biletlemelerde, aşağıda belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihleri aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Kıbrıs Hattı dahilinde gerçekleştirilecek olan uçuşlarda geçerlidir.