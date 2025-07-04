Pegasus'tan Kıbrıs'a 1 Euro'luk uçak bileti kampanyası: İşte geçerli tarihler...
Pegasus 1 Euro'ya indirimli Kıbrıs uçak bileti kampanyası başlattı. Peki, Pegasus Kıbrıs indirimli bilet nasıl alınır, hangi tarihlerde geçerli? İşte, Pegasus kampanya detayları...
Pegasus kampanya teklifi 01.07.2025 (Türkiye saatine göre saat 00.01’den itibaren) – 31.10.2025 (Türkiye saatine göre saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Kanalları üzerinden bilet satın alınan ve 01.07.2025 – 31.10.2025 tarihleri arasında (Kalkış saati Türkiye yerel saatine göre 01.07. 2025 saat 00:01’den itibaren 31.10.2025 saat 23:59’a kadar olan) gerçekleştirilecek olan Kıbrıs uçuşlarında Pegasus Genç BolBol üyelerine özel ek Uçak Altı Bagajı seçimlerinde %50 indirim hakkı, esnek iptal ve iade imkanı için ücretsiz Pegasus Flex ürünü ve hediye 1000 BolPuan kazanılabilir.
PEGASUS KAMPANYA ŞARTLARI
· Kampanya kapsamında Pegasus Genç BolBol üyeleri, ücretsiz Pegasus Flex ürünü ve %50 indirimli ek Uçak Altı Bagajı hakkından isterlerse ayrı ayrı, isterlerse birlikte yararlanabilir.
· Tüm Pegasus Genç BolBol üyeleri ücretsiz Pegasus Flex ürünü ve %50 ek Uçak Altı Bagajı indiriminden yaralanıp yararlanmadıklarından bağımsız olarak yapacakları uçuşlardan toplamda 1000 BolPuan kazanır. 1000 BolPuan ilgili uçuş gerçekleştirildikten sonra kazanılır ve kazanılan BolPuan miktarı sepete eklenen ürün veya ek hizmetlerle bağlantılı olarak değişmez.
KAMPANYADAN YARARLANABİLECEK YOLCULAR
· 01.07.2025 – 31.10.2025 tarihleri arasında 12-27 yaş aralığında olan ve Pegasus Genç BolBol’a üye olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Kampanyadan yararlanabilirler.
· 18-27 yaş aralığındaki Pegasus Genç BolBol üyelerinin Kampanyadan yararlanabilmesi için kendilerinin Pegasus Genç BolBol hesabından giriş yaparak bilet almaları gerekir. Kampanyadan yararlanmak isteyen Pegasus Genç BolBol üyesi yolcunun bilgileri girilirken, ilgili Pegasus Genç BolBol üyesinin üyeliği ile ilişkilendirilmiş olan cep telefonu numarasının girilmesi gerekmektedir.
· 12-18 yaş aralığındaki Pegasus Genç BolBol üyelerinin Kampanyadan yararlanabilmesi için bağlı olduğu asıl üye üzerinden biletleme yapılması ve ilgili Pegasus Genç BolBol üyesi yolcunun bilgileri girilirken bağlı oldukları asıl üyenin üyeliği ile ilişkilendirilmiş olan cep telefonu numarasının girilmesi gerekmektedir.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Satın Alma Tarihleri: Kampanya 01.07.2025 (Türkiye saatine göre saat 00.01’den itibaren) – 31.10.2025 (Türkiye saatine göre saat 23.59’a kadar) arasında Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Kanalları üzerinden yapılan biletlemelerde, aşağıda belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihleri aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Kıbrıs Hattı dahilinde gerçekleştirilecek olan uçuşlarda geçerlidir.