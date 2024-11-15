Perakende sektöründe şok etkisi yaratacak gelişme! Süpermarket devi 475 çalışanını işten çıkardı

Kökleri 1949 yılına kadar giden İngiltere'nin en büyük süpermarket devlerinden ASDA, bir süredir çıkmazda. Market, herhangi bir açıklama yapmaksızın 475 çalışanını işten çıkardı. Ancak kötü haber bununla sınırlı değil çünkü daha fazla işten çıkarmaların geleceği açıklandı.