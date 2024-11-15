Perakende sektöründe şok etkisi yaratacak gelişme! Süpermarket devi 475 çalışanını işten çıkardı
Perakende sektöründe yaşanan ekonomik problemler bu yıl itibariyle köklü şirketlerin küçülmesine, konkordato ilan etmesine ve hatta iflasına kadar gitti. Sektörde maalesef gidişat iyi değil ve bir kötü haber daha geldi
Kökleri 1949 yılına kadar giden İngiltere'nin en büyük süpermarket devlerinden ASDA, bir süredir çıkmazda. Market, herhangi bir açıklama yapmaksızın 475 çalışanını işten çıkardı. Ancak kötü haber bununla sınırlı değil çünkü daha fazla işten çıkarmaların geleceği açıklandı.
The Telegraph'ın haberine göre, süpermarketin BT dönüşümüne nezaret etmek üzere işe alınan çalışanların, 'Project Future' adı verilen teknoloji odaklı programlarının tamamlanmaya yaklaşmasıyla birlikte bir dizi işten çıkarmanın hedefi olması bekleniyor.
Perakendecinin patronları medya kuruluşuna yaptıkları açıklamada, etkilenecek personel sayısını tam olarak söylemeyeceklerini ancak bunun "anlamlı" olacağını belirttiler.