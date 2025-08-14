  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Peş peşe açıklandı: 6 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme miktarları ve tarihleri...

Peş peşe açıklandı: 6 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme miktarları ve tarihleri...

Borsa İstanbul’da haftanın dördüncü işlem günü olan salı günü halka açık işlem gören 6 şirket, temettü kararını açıkladı.

Peş peşe açıklandı: 6 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme miktarları ve tarihleri... - Sayfa 1

14 Ağustos 2025 Perşembe günü Borsa İstanbul’da yedi halka açık şirket, temettü dağıtım kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmayacağını yatırımcılarıyla paylaşırken, bazı şirketler ise temettü tutarları ve tarihlerini açıkladı.

İşte 6 şirketin temetttü kararı...

1 | 7
Peş peşe açıklandı: 6 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme miktarları ve tarihleri... - Sayfa 2

Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

2 | 7
Peş peşe açıklandı: 6 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme miktarları ve tarihleri... - Sayfa 3

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

3 | 7
Peş peşe açıklandı: 6 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme miktarları ve tarihleri... - Sayfa 4

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

4 | 7