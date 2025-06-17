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  4. Peş peşe açıklandı: 7 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme miktarları ve tarihleri...

Peş peşe açıklandı: 7 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme miktarları ve tarihleri...

Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem günü olan salı günü halka açık işlem gören 7 şirket, temettü kararını açıkladı.

Peş peşe açıklandı: 7 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme miktarları ve tarihleri... - Sayfa 1

17 Haziran 2025 Salı günü Borsa İstanbul’da yedi halka açık şirket, temettü dağıtım kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmayacağını yatırımcılarıyla paylaşırken, bazı şirketler ise temettü tutarları ve tarihlerini açıkladı.

İşte 7 şirketin temetttü kararı...

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Peş peşe açıklandı: 7 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme miktarları ve tarihleri... - Sayfa 2

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS)
Temettü dağıtmayacak.

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Peş peşe açıklandı: 7 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme miktarları ve tarihleri... - Sayfa 3

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN)
Temettü dağıtmayacak.

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Peş peşe açıklandı: 7 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme miktarları ve tarihleri... - Sayfa 4

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)
Temettü dağıtmayacak.

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