Peş peşe açıklandı: 7 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme miktarları ve tarihleri...

17 Haziran 2025 Salı günü Borsa İstanbul’da yedi halka açık şirket, temettü dağıtım kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmayacağını yatırımcılarıyla paylaşırken, bazı şirketler ise temettü tutarları ve tarihlerini açıkladı.

İşte 7 şirketin temetttü kararı...