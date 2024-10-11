Peş peşe zam: Benzine bu gece bir zam daha geliyor
Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam geliyor... Benzine bugün gelen 64 kuruşluk zammın ardından gece yarısından itibaren 95 kuruşluk bir fiyat artışı daha bekleniyor.
Benzin fiyatlarına bir zam daha geliyor.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 64 kuruşluk zam yapılmıştı. Benzine gece yarısından itibaren 95 kuruşluk bir zam daha gelmesi bekleniyor.
Motorinde ise bir değişiklik beklenmiyor. Motorin grubunda dün 77 kuruş zam yapılmıştı.
İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'da benzin 43,57-43,69 TL, motorin 43,45-43,52 TL'den satılıyor.
Ankara'da benzin 44,09, motorin 44,01 TL'den satılıyor.
İzmir'de benzin 44,54, motorin 44,53 TL'den satılıyor.