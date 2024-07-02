Peş peşe zamlara yenisi eklendi, LPG'ye büyük zam geldi (2 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları)
Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Motorin ve benzinin ardından bir zamda LPG'ye geldi. LPG'de 1 lira 76 kuruşluk zam bu gece yarısı pompaya yansıdı.
Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmayla şekillenen akaryakıt fiyatlarında artışlar üst üste geliyor. 25 Haziran’da litre fiyatı benzinde 2 lira, motorinde 1 lira 70 kuruş zamlanmıştı. LPG'ye (Otogaz) bu gece yarısı zam geldi, zam tabelaya yansıdı.
LPG'YE 2 TL'YE YAKIN ZAM GELDİ
Sektör kaynaklarının aktardığına göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 1 lira 76 kuruş zamlandı.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 42,39 TL, Ankara’da 43,37 TL, İzmir’de 43,63 TL’ye satılıyor.
Motorinin litre fiyatı da yaklaşık olarak İstanbul’da 42,47 TL, Ankara’da 43,48 TL, İzmir’de 43,87 TL seviyesinde bulunuyor.