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  4. Peş peşe zamlara yenisi eklendi, LPG'ye büyük zam geldi (2 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Peş peşe zamlara yenisi eklendi, LPG'ye büyük zam geldi (2 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Motorin ve benzinin ardından bir zamda LPG'ye geldi. LPG'de 1 lira 76 kuruşluk zam bu gece yarısı pompaya yansıdı.

Peş peşe zamlara yenisi eklendi, LPG'ye büyük zam geldi (2 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 1

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmayla şekillenen akaryakıt fiyatlarında artışlar üst üste geliyor. 25 Haziran’da litre fiyatı benzinde 2 lira, motorinde 1 lira 70 kuruş zamlanmıştı. LPG'ye (Otogaz) bu gece yarısı zam geldi, zam tabelaya yansıdı.

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Peş peşe zamlara yenisi eklendi, LPG'ye büyük zam geldi (2 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 2

LPG'YE 2 TL'YE YAKIN ZAM GELDİ

Sektör kaynaklarının aktardığına göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 1 lira 76 kuruş zamlandı.

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Peş peşe zamlara yenisi eklendi, LPG'ye büyük zam geldi (2 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 3

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 42,39 TL, Ankara’da 43,37 TL, İzmir’de 43,63 TL’ye satılıyor.

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Peş peşe zamlara yenisi eklendi, LPG'ye büyük zam geldi (2 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 4

Motorinin litre fiyatı da yaklaşık olarak İstanbul’da 42,47 TL, Ankara’da 43,48 TL, İzmir’de 43,87 TL seviyesinde bulunuyor.

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